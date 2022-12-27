تراجع الصويا والذرة المستوردة ..انخفاض أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء27-12-2022

انخفضت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 27-12-2022 ، بقيمة 400 جنيها لطن لدي شركة الإيمان ،وتراوح طن علف التسمين الداجني 20450 جنيها إلى 20900 جنيها – تسليم ارض المصنع-.

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 20900جنيه .

ومن الجدير بالذكر أن سعر طن مركزات التسمين والبياض ارتفعت بقيمة 500 جنيها- مؤخرا – لتسجل 27500 جنيها للطن بروتين 45% ويبلغ طن الذرة المستوردة في ميناء الوصول 14600 جنيه ،وكسب الصويا بروتين 44% نحو 33 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 20800 جنيها ،وناهي 19 % سجل 20700 جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 20450 جنيها .

وأكد التجار أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي يسجل حاليا 10800جنيها داخل أرض المصنع ، الجيلوتين المستورد 33 ألف ، الجيلوتين المحلي 32 ألف و500جنيها، والردة المحلية 8500 جنيها، والجلوتوفيد 8800 جنيها للطن وكسب الصويا بروتين 46% سجل 25 ألف جنيه للطن وبروتين 44% سجل 23 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة يتراوح بين 17700 جنيها إلى 18600 جنيها،وعلف البط تراوح من 19000 جنيها للطن ،إلي 19400 جنيها .

وأفاد التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 15500 جنيه،واعلاف الماشية 17 ألف جنيه إلى 18100 جنيها .

وأوضح التجار أن أسعار أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ،تراوحت بين 7000 جنيه إلى 12150 وعلف الأغنام 12 ألف إلى 12650 جنيها ، واعلاف الرومي 23150 جنيه إلى 23050 جنيها .

أسعار الأعلاف في الأسواق

وكان سعر طن العلف لبعض الشركات ارتفع في الفترة الماضية الي 26000 جنيها للطن المخصصة للرومي ، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيها .

و أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك تراجع في سعر طن الأعلاف للدواجن بقيمة 2000 جنيها خلال الفترة الماضية إلا أنه لا يمثل تغييرا كبيرا في ظل جنون الاسعار خلال الفترة الماضية وارتفاعها وتخطيها حاجز ال 26 ألف لبعض الشركات .

وقال السيد أن أسباب جنون أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا،والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف