تراجع الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس 7-12-2023

هبطت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الخميس 7- 12-2023 حيث استقر سعر الذرة والجلوتوفيد، وانخفض كسب الصويا، بينما استقرت أسعار أعلاف دواجن البياض والتسمين والماشية، خلال الفترة الماضية، وتراوح الطن بين 22000 جنيه إلى 23500 جنيه لعلف تسمين الدواجن.

وأكد التجار أن سعر طن علف الدواجن البياض تراوح بين 17000و21600 جنيه، والماشية 12000 إلى 19600 جنيه، وعلف البط 22300 جنيه، وأعلاف الأرانب والغنم 16000، والحمام والسمان 22500 جنيه، والرومي 22500 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن، والأسماك 29500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 16000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13000 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13800 جنيه، والذرة التركي 12100 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 29500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 31000 جنيه، والمستورد 31500 جنيه، بانخفاض 1000 جنيه، وطن كسب العباد 19500 جنيه، والجلوتوفيد 12500 جنيه، والردة 10500 جنيه، وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 43000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

وأشار التجار إلى أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22000 جنيه إلى 23000 جنيه.

وأوضح أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وألمح السيد إلى أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.