تراجع الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 9-6-2023

انخفضت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 9-6 -2023 وتأرجحت أعلاف الدواجن بين 22000 إلى 24400 جنيه للطن لنوع البادي المخصص للتسمين حسب المصنع، وعلف المواشي 18000 جنيه للطن، وعلف البط 23400 جنيه، وأعلاف دواجن إنتاج البيض 20000 للطن، وأعلاف السمك 29000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجل 13000 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10800 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار بأن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 32.5 ألف، بدلًا من 33000 للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 33.5 بدلًا من 34000 جنيه للمحلي والمستورد، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 23 ألف جنيه للمحلي، والمستورد 28800 جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 11000 جنيه، والردة 11200 بدلًا من 11600 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 48000 جنيه للمحلي، والردة المحلية 11600 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وأشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 13700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 13800 جنيه.

وكشف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف في مصر

من جانبه أشار عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن أسعار طن الأعلاف يسجل 22 ألف جنيه لأقل سعر، و24500 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار، وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأكد السيد أن تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.