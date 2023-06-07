تراجع الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 7-6-2023

تفاوتت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 7-6 -2023 وتراوح العلف الداجني بين 22000 إلى 24500 جنيه للطن لنوع البادي المخصص للتسمين حسب المصنع وعلف الماشية 18000 جنيه للطن وأعلاف البط 23400 جنيه وأعلاف دواجن البيض 20000 للطن وعلف السمك 29000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 13000 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10800 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 33000 للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 34000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والمستورد 28800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 11500 جنيه والردة 11500 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48000 جنيه للمحلي والردة المحلية 11600 ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 13800.

وأكد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف يسجل 22 ألف جنيه لأقل سعر و24500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وذكر السيد أن تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .