تراجع الصادرات الكورية من منتجات تكنولوجيا المعلومات للشهر الـ12

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تراجعت للشهر الثاني عشر على التوالي في يونيو بسبب تراجع الطلب على أشباه الموصلات، ولكن يبدو أن الوتيرة التراجعية وصلت إلى أدنى مستوياتها، بحسب وكالة يونهاب.

وصلت الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 16.1 مليار دولار في الشهر الماضي، بانخفاض 22.1% من 20.6 مليار دولار في العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ظلت الصادرات الشهرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالة انخفاض منذ يوليو من العام الماضي، لكن الانخفاض على أساس سنوي تباطأ بعدما سجل انخفاضًا بنسبة 35.9% في أبريل.

وانخفضت واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في يونيو بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 11.5 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.6 مليارات دولار في هذا القطاع.

وقالت الوزارة إن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجعت عبر جميع فئات المنتجات تقريبًا الشهر الماضي وسط تباطؤ عالمي.

تراجعت صادرات أشباه الموصلات، التي تمثل ما يقرب من نصف جميع صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 27.9% على أساس سنوي لتصل إلى 9 مليارات دولار.

تراجعت صادرات الشاشات بنسبة 11.1% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار، وانخفضت مبيعات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر بنسبة 18.8% و 48.7% إلى 780 مليون دولار و 870 مليون دولار على التوالي.

وبحسب الدولة تراجعت الشحنات المجمعة إلى الصين الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية، بما يشمل هونغ كونغ بنسبة 25.7% على أساس سنوي لتصل إلى 6.7 مليارات دولار.

انخفضت الصادرات إلى فيتنام والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسب 11.3% و32.6% و 21.6%، على التوالي.