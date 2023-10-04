تراجع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 121.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023

انخفضت حصيلة الصادرات السعلية غير البترولية انخفاضًا محدودًا بلغ نحو 121.7 مليون دولار، ليسجل نحو 25.8 مليار دولار للعام المالي 2022-2023، مقابل نحو 25.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن .

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض تركز في مركبات غير عضوية وعضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة.

ارتفاع إيرادات السياحة إلى 13.6 مليار دولار

ارتفعت إيرادات السياحة إلى 13.6 مليار دولار للسنة المالية 2022-2023، مقابل 10.7 مليار دولار للعام المالي 2021-2022، بمعدل نمو 26.3% وبمقدار زيادة 2.9 مليار دولار.

ويرجع السبب في تلك الزيادة إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6%، لتسجل نحو 146.1 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6%، ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.

وتراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% ليقتصر على 31.6 مليار دولار مقابل 47.8 مليار دولار.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول في إجمالي التدفقات للداخل، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج ( والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل).