تراجع الشطة واستقرار معظم أسعار الخضروات في تعاملات اليوم 16-5-2022 بسوق العبور

شهدت أسعار الخضروات انخفاضا بسوق العبور اليوم الأثنين 16-5-2022 مع زيادة ضخ السلع خلال الساعات الماضية مع اعتدال المناخ وفيما يلي ننشر أسعار الخضروات بسوق الجملة .

قفص الطماطم بين 80 جنيها إلى 180 جنيها

الكوسة بين جنيهين إلى 4 جنيهات

الباذنجان الابيض /العروس / الرومي من جنيه واحد إلى جنيهين ونصف

الليمون بين 10 جنيهات إلى 14 جنيها

الليمون الشعيري جنيهين

البطاطس من 250 قرشا إلى 275 قرشا

البامية من 18جنيها إلى 35 جنيها

والفلفل الرومى من جنيهين إلى 250 قرشا.

والفلفل الألوان من 8 جنيهات إلى 10جنيهات

الفلفل الأحمر “الشطة” 10 جنيهات

الفلفل الحامى البلدي “اوميجا ” من جنيه واحد إلى جنيهين

والفلفل الحار “بسكرة ” 4 جنيهات

والخيار من جنيه ونصف ، إلى 3 جنيهات

والباذنجان الرومى من 75 قرش إلى 4 جنيهات .

الباذنجان الملون من 175 قرش إلى 200 قرشا

البصل الأحمر من 125 قرشا إلى175قرشا

ورق العنب من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات .

البامية الحمراء 30 جنيها

الملوخية من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات

الفاصوليا من 6 جنيهات الي 6.5 جنيه

والبسلة من 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه .

وأشار التجار أن أسعار الخضروات في سوق التجزئة متوازنة نتيجة تراجع أسعار سوق الجملة وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات في التجزئة

الطماطم من 8 جنيهات إلى 12جنيها

والبطاطس من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه

الفاصوليا /البسلة 14 جنيها

الخيار من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات

والبصل 3 جنيهات

الباذنجان العروس 5جنيهات

والباذنجان الابيض 5 جنيهات

الجزر 5 جنيهات

والملوخية 8 جنيهات

والبامية 40 جنيها

الفلفل 5 جنيهات

الكوسة

8 جنيهات

القلقاس 7 جنيهات

وحزمة الخضرة كالبقدونس والكزبرة والشبت والجرجير 50 قرشا

التفاح الأحمر والأخضر 20 جنيها

الكانتالوب 6جنيهات ونص

والبرتقال 12جنيها

والخوخ 15 جنيها

والعنب المستورد 50 جنيها

والبطيخ 40 جنيها إلي 75 جنيها للواحدة .