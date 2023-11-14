تراجع السجق .. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

شهدت أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمجمدة تماسكها اليوم الثلاثاء 14-11-2023 وتأرجح الكندوز البلدي بين 280 و310 جنيهات والسجق البقري 225 بدلا من 240 جنيها والبرجر و الكفتة 240 جنيها لمتوسط أسعار اللحوم البقرية المتداولة اليوم في محال الجزارة طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات مستقرة كالتالي كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 210 واللحوم المفرومة 190 جنيه ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 300 و380 جنيها والكفتة والمفروم 240 جنيها والبرجر البقري 240 و 280 جنيه والمفروم الجملي و المكعبات 250 جنيه و 300 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيها والمفروم 190 جنيها والكبدة 110 جنيهات في المحال التجارية و 160 جنيها في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة .

أسعار اللحوم الحمراء

وقال التجار أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية .

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة والسجق البقري 240 جنيها والبرجر الكندوز 250 و280 جنيها والكبدة البرازيلية 110 جنيهات والكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 200 جنيه واللحوم السوداني 220 جنيها.

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

وأضاف التجار أن السجق المجمد البرازيلي ب 90 جنيها للكيلو والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت .

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيها واللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في المنافذ

وأضاف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البلدي : 280 جنيه للكيلو على الأقل

أسعار الكفتة : 240 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :210 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 جنيها و 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم والسجق الجملي والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلى 300 جنيه

اسعار الكبدة: 110 جنيهات