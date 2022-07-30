تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته خلال 3 أسابيع مقابل الدولار واليورو

تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع مقابل الدولار واليورو، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

كما يبقى الروبل العملة الأقوى أداءً في العالم هذا العام حتى الآن، مدعومًا بإجراءات الحكومة الروسية – لحماية النظام المالي من العقوبات الغربية المفروضة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير.

فيما وارتفع الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.77% إلى 62.47 روبل، بعدما وصل إلى أعلى مستوياته عند 64.04 روبل في وقت سابق من التعاملات.

وصعد اليورو مقابل العملة الروسية بنسبة 0.36% إلى 63.46 روبل، بعدما وصل إلى أعلى مستوياته خلال اليوم عند 65.47 روبل.