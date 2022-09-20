تراجع الرمان .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-9-2022

استقرت أسعار الخضروات و تراجعت الفاكهة اليوم الثلاثاء 20- 9- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 5جنيهات والبصل 5 جنيهات ،والباذنجان العروس 5 جنيهات ، والخيار 10 جنيهات ،والفلفل 12 جنيها ، والجزر 6.5 جنيه والرمان انخفض إلى 5جنيهات ،بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 75 جنيها ،والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 9 جنيهات ،والكوسة 8 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 40 جنيها ،والفلفل الألوان 6 جنيهات إلي 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات،والباذنجان الملون ،العروس / الرومي 6 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 8 إلى 15 جنيها ،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 5 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 20 جنيها ،والبامية من 8 جنيهات إلى 30 جنيها ،والباذنجان الرومي 3.5 جنيه .

اسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها،والعنب الأخضر 10 جنيهات إلى 15 جنيها،والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها،والكمثرى 12جنيها إلى 15 جنيها، والرمان 6 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 25 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار أن سعر التين الابيض 20جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها إلى 20 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .