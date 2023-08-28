تراجع الردة وانخفاض الذرة والصويا.. أسعار الأعلاف والخامات اليوم الإثنين 28-8-2023

واصلت أسعار الأعلاف والخامات التراجع اليوم الإثنين 28- 8-2023 وتأرجح الطن بين 19500 جنيه إلى 21500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 5000 جنيه إلي 15000 جنيه وعلف البط 18750 جنيها وأعلاف الأرانب 15000جنيه وأعلاف دواجن إنتاج البيض 18000 جنيه وعلف الرومي 24000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني، وهي المادة الخام للعلف 12400 بدلاً من 12600 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13200 بدلاً من 13400 جنيه والتركي 11800 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 25500 جنيه للطن للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 26500 جنيه والمستورد 26000 بدلا من 26500 جنيه وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 8500 بدلا من 9000 جنيه والردة 7500 جنيه بدلاً من 7800 جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 45000 جنيه بدلا من 46500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه و300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 11000 جنيه والذرة البيضاء المحلية 11500 والذرة العويجة أو الرفيعة 12000.

وكشف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

وقال هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف اليوم

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

أوضح السيد أن تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.