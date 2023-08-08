تراجع الردة.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 8-8-2023

واصلت أسعار الأعلاف التراجع اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 وتراوح الطن بين 21200 و23900 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 14700 جنيه إلى 19500 جنيه وعلف البط 21100 جنيه وعلف الأرانب 16000 جنيه وأعلاف دواجن البياض 18200 جنيه وأعلاف الرومي 26000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 14000 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 12800 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 28000 جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 29000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9100 بدلا من 9200 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وألمح التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و 23900 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.