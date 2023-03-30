تراجع الذرة المستوردة.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس30-3-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن تماسكها اليوم الخميس 30-3-2023 وتراوح سعر الطن بين 25500جنيها إلي 26200 جنيها لصنف التسمين و علف البياض 20150 جنيها و سجلت أسعار طن الذرة الصفراء الأرجنتينية أو البرازيلية – وهي المادة الخام للعلف – 18000 جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 17200جنيها،والروماني 17200 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 18600 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأشار التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا« بروتين 44 %» 34000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 35000 جنيها للمحلي والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيها والردة 10500 جنيه للطن .

أسعار أعلاف الدواجن

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000جنيها و 46ألف و800 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10500 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 36500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيها وكسر الصويا 10500 جنيها للطن بروتين 20% .

وأضاف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأضاف التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن .

أسعار الأعلاف اليوم

ومن جانبه ذكر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 400 جنيها.

وكشف أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضيةحيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 27000 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 16000 جنيها و بذور الصويا المحلية36500جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.