تراجع الذرة.. أسعار خامات الأعلاف اليوم الإثنين 6-9-2021

شهدت أسعار خامات الأعلاف تباينا خلال الساعات الماضية في سعر التداول بالأسواق لبعض المكونات التي تدخل في صناعة العلف وهي التي تحدد سعر العلف في السوق وتراجع سعر الذرة المستوردة 20 جنيها، كما ارتفع سعر الصويا 100 جنيه في الطن.

وأكد عدد من التجار تراجع سعر الطن من الذرة الصفراء ، حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلى 4850 بدلا من 4870 جنيها ، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4750 جنيها بدلا من 4770 جنيها للطن.

وأوضح التجار أن سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي 3400 جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14200 جنيه، بينما تراجع سعر طن الجلوتوفيد بقيمة 100 جنيه مسجلا 4600 جنيه.

وأضافوا أن سعر الطن من فول “الصويا فات” بذرة مستوردة بروتين 46% إلى 10500 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات – بنسبة بروتين 43% بذرة مستوردة – 10300 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي إلى 10100 جنيه.

وأوضحوا أن سعر كسب فول الصويا المحلي 46٪ تراجع 20 جنيها ، مسجلا ليسجل 7900 جنيه وكسب فول صويا 44% ارتفع بقيمة 100 جنيه ليصل إلى سعر 7400 جنيه ، وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيها.

وطبقا لعدد من التجار فإنه سعر الطن من علف بادى في الأسواق 8000 جنيه ، وعلف نامى 7900 جنيه ، وسعر الطن من علف ناهى 7850 جنيه ، وسعر الطن من علف بادي نامى 7550 جنيها ، وسعر الطن من علف بياض 6500.