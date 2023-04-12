تراجع الذرة.. أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأربعاء 12-4-2023

تراجعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأربعاء 12-4-2023 بقيمة 200 جنيهالطن الذرة، بينما استقرت أسعار باقي الخامات المستوردة التي تعد المواد الأولية لإنتاج العلف وتراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 26700 جنيه و28000 جنيه في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأكد عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة – وهي المادة الخام للعلف – 1900 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجل 18000 جنيه، والروماني 18000 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 19600 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” 40000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 41000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيه والردة 11100 جنيه للطن .

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه و47300 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 45000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20% .

وأفاد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

ونوه التجار بأن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 45000 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف في الأسواق

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت بقيمة 500 جنيه نتيجة زيادة سعر صرف الدولار مؤخرا.

وأشار السيد إلي أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 17000 جنيه وبذور الصويا المحلية 36500 جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.