تراجع الذرة ..أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 14-11-2022

انخفضت أسعار ألاعلاف اليوم الأثنين 14-11-2022 ، وسجل طن الذرة المستوردة ليبلغ 9750 جنيه بدلا من 10200 جنيه الاسبوع الماضي ،و كسب عباد الشمس 11 ألف جنيه بدلا من 12 ألف جنيه ، وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

وأكد التجار أن الجيلوتين المستورد سجل 30 ألف جنيه بدلا من 31200 جنيه ، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 29 ألف جنيه بدلا من 31100 جنيه للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار أن الذرة المستوردة ، تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 9750 جنيه بدلا من 10200 جنيه مع استمرار تراجع الأسعار عالميا ، والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني / الروماني ، سجل 9500 جنيه بدلا من 9800 جنيه ، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 10500 بدلاً من 10800 جنيه ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23 ألف بدلاً من 23500 جنيه ، وبروتين 46% سجل 23500 بدلاً من 24 ألف جنيه، والجلوتوفيد سجل 7800 جنيها بدلا من 8100 جنيه.

وسجل طن الردة 7400 جنيه بدلا من 7500 جنيه وكسب العباد بروتين 36% وصل إلى 12000 جنيه بدلاً من 10300 جنيه بزيادة 1700 جنيه.

وأوضح التجار أن هناك اختفاء لكسب العباد من الأسواق خلال الفترة الماضية وقبل أن يعاود الظهور مسجلا 11 ألف جنيه ، بينما سجل طن الردة المحلية 7400 جنيه.

أيعار خامات الأعلاف

وكشف التجار أن سعر طن الجلوكوز 15 ألف و500 جنيه ،ونشا غذائي 16500 جنيها وبذرة صويا محلية 21500 جنيها ودي دي جي امريكي 14500 جنيها .

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف تواصل التراجع خلال الساعات الماضية، كما تشهد مستويات غير مسبوقة ، ليتراوح الطن بين 16100 جنيه إلى 17100 جنيه.

وأوضح السيد إلي أن سعر العلف بادي 23% سجل 17100 جنيه للطن ، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 16950، وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 16890 جنيها ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16400 جنيه وعلف ست البيت 16200 جنيه.

سعر العلف

وأوضح أن سعر العلف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه -تسليم أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها.

وأشار السيد إلي أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير مسبوقة علي الاطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وأكد السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وأفاد التجار أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.