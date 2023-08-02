تراجع الذرة.. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 2-8-2023

انخفضت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأربعاء 2- 8-2023 وتأرجح الطن بين 21400 و24300 جنيها لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 15000 جنيه و20500 جنيه وعلف البط 21000 جنيه وعلف الأرانب 16500 جنيها وأعلاف دواجن البيض 22000 جنيه وأعلاف الرومي 24000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 15200 بدلا من 15500 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 13900بدلا من 14200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16200جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 29 ألف جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 30 ألف جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9600 بدلا من 9100 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48500 جنيها بدلا من 47500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه نوه عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و24300 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وكشف السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها.