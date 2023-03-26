تراجع الذرة.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 26-3-2023

تباينت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 26-3-2023 وتأرجح سعر الطن بين 22500 جنيها إلى 27000 جنيها كما تراجعت أسعار طن الذرة الصفراء الأرجنتينية / البرازيلية – وهي المادة الخام للعلف – عند 18600 جنيه بدلا من 19000 جنيها، دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 18000 جنيها بدلا من 18600جنيها، والروماني 18000جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت19300 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” 34000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 35000 جنيه للمحلي، والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه والردة 10500 جنيه للطن.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه و46ألف و800 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10500 جنيه ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20%.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وقال التجار إن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وذكر التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا، برغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلى 27000 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وألمح السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيها وبذور الصويا المحلية 36500جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.