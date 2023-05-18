تراجع الذرة .. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس 18-5-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس 18-5 -2023 ،وتراجعت أسعار الذرة والجلوتين والجلوتوفيد وتراوحت بين 25700 إلى 26500 جنيها وعلف الماشية 24200 جنيه للطن، وأعلاف البط 25800 جنيها وأعلاف دواجن البيض 25300 للطن طبقا لعدد من التجار .

وألمح التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت15200 جنيها بدلا من 15500 جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار أن سعر الذرة الأوكراني 12800 بدلا من 13000 جنيها بتراجع 200 جنيها ،والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16000بدلاً من 16200 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %”37000 جنيها للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 38000 للمحلي والمستورد ،وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل 13700 بدلا من 14700 جنيها والردة 11500 .

وقال التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49500 جنيه بدلا من 50000 جنيها للمستورد 49200 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11500 جنيها علي الاكثر ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 16800.

وذكر التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وقال التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و 26000جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 2500 جنيها خلال الأسبوع الجاري .

وأضاف السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأشار السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .