تراجع الذرة.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الجمعة 25-8-2023

انخفضت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الجمعة 25- 8-2023 وتراوح الطن بين 19500جنيها إلى 21700 جنيها لبادي التسمين للدواجن و علف المواشي 8000 جنيها إلي 17000 جنيها وعلف البط 18750 جنيها وعلف الارانب 15000جنيها وعلف دواجن إنتاج البيض 18000 جنيها وعرف الرومي 24000 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12200 بدلاً من 12600 جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11100جنيه بدلاً من 11300جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

قال التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 26000 جنيها للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 27000 جنيها وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9000 جنيها بدلاً من 9500 جنيها والردة 7900 جنيها مقابل 8000 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 46500 جنيها للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه و300 جنيها .

أسعار الأعلاف

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800 والذرة العويجة أو الرفيعة 13400.

وأضاف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

أفاد السيد أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .