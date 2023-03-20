تراجع الذرة.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 20-3-2023

انخفضت أسعار أعلاف الدواجن بشكل طفيف اليوم الإثنين 20-3-2023 وسجلت أسعار الذرة تراجعا بقيمة 400 جنيه وسجلت الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية – المادة الخام للعلف – 19400 جنيه بدلا من 19800 جنيه للطن أمس وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني 18900 جنيه، والروماني 18800 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20200 جنيها بدلا من 20500 جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار أعلاف الدواجن

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 34000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46% سجل 35000 جنيه للمحلي ، والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه بدلاً من 16500 بصعود 1000 جنيه والردة 10500 جنيه للطن .

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه للمستورد و46800 جنيه، والردة المحلية 10500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضح التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 جنيه طن .

أسعار الأعلاف

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا، رغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلى 24200 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي بقيمة 800 جنيه.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت بأن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 18000 جنيه وبذور الصويا المحلية 35000 جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.