تراجع الدولار يدفع الذهب للانخفاض

عمر سالم سجلت أسعار الذهب انخفاضا، اليوم، متأثرة بهبوط سعر الدولار محليا، فضلا عن تراجع سعر الأوقية عالميا. وقال الدكتور وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف، للمال، إن أسعار الذهب تراجعت 4 جنيهات ليسجل عيار 21 نحو 621 جنيه للجرام مقابل 625 جنيه أمس. وأوضح أمين أن عيار 18 بلغ ن

عمر سالم

سجلت أسعار الذهب انخفاضا، اليوم، متأثرة بهبوط سعر الدولار محليا، فضلا عن تراجع سعر الأوقية عالميا.

وقال الدكتور وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف، للمال، إن أسعار الذهب تراجعت 4 جنيهات ليسجل عيار 21 نحو 621 جنيه للجرام مقابل 625 جنيه أمس.

وأوضح أمين أن عيار 18 بلغ نحو 532 جنيه، وسجل عيار 24 نحو 710 جنيه مقابل 715جنيها أمس.

وانخفض الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها إلى نحو 4968 جنيه.

وتشهد أسعار الدولار تراجعا باغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية، حيث سعر الدولار فى البنك الاهلى بنحو 17.75 جنيه.