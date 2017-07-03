تراجع الدولار والبورصات العالمية يخفض أسعار الذهب

- عيار ٢١ يسجل ٦٢٧ جنيه بتراجع ٨ جنيه للجرام الواحد عمر سالم توقع الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار الذهب انخفاضا الأسبوع الجارى مع تراجع سعر الدولار بالبنوك. وأوضح واصف فى تصريحات للمال، أن تراجع أسعار المعدن الأصفر بالبورصة العالمية للذه

– عيار ٢١ يسجل ٦٢٧ جنيه بتراجع ٨ جنيه للجرام الواحد



عمر سالم

توقع الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار الذهب انخفاضا الأسبوع الجارى مع تراجع سعر الدولار بالبنوك.

وأوضح واصف فى تصريحات للمال، أن تراجع أسعار المعدن الأصفر بالبورصة العالمية للذهب ليسجل ١٢٣٣ دولار للأوقية مقابل ١٢٣٩ دولارا أمس أسهم فى تراجع الأسعار بالسوق المحلية.

وسجلت أسعار الدولار تراجعا أمام الجنيه المصري ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء و 17.99 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم مقابل 17.95 جنيه للشراء و 18 جنيها للبيع بالأمس، ليكون أول تراجع له منذ أكثر من 100 يوم.

وسجل عيار ١٨ نحو ٥٣٧ جنيها للجرام، فيما سجل عيار ٢١ نحو ٦٢٧ جنيها للجرام مقابل ٦٣٥ جنيها للجرام أمس.

وتراجع عيار ٢٤ ليسجل ٧١٧ جنيها للجرام مقابل ٧٢٥ جنيها أمس، وسجل الجنيه الذهب نحو ٤٩٨٠ جنيه، وسجلت الأوقية نحو ١٢٣٣ دولارا بتراجع نحو ٥ دولارات عن أمس.