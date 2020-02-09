تراجع الدولار أمام الجنيه إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2016

تراجع متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى أقل مستوى له منذ 28 نوفمبر 2016 وسجل اليوم الأحد 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع بالبنوك وفقا للموقع الرسمى للمركزي المصري.

وكان الدولار قد سجل فى 28 نوفمبر 2016 نحو 15.55 جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع ثم ارتفع فى اليوم التالى له إلى 17.76 جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع

وفقد الدولار قرشين اليوم ، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع ، مقارنة مع 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع بنهاية الخميس الماضي.

وتعرض سعر الدولار لخسائر قاسية خلال الشهر الماضي، بعدما فقد 26 قرشاً، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضي؛ وفقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

أسعار الدولار فى أكبر البنوك المصرية

وسجل الدولار فى أكبر بنكين فى السوق المصرية ” الأهلي ومصر “، نحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، أما فى الاستثمار العربي سجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وفى بنك “hsbc” سجل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

بينما سجل السعر في بنك القاهرة ، ثالث أكبر مصرف حكومي فى مصر ، خلال تعاملات اليوم 15.70 جنيه للشراء و15.80 للبيع .

الدولار ينخفض فى أكبر بنك خاص

كما انخفض الدولار فى التجارى الدولى أكبر بنك خاص ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع

أما فى بنك عوده – مصر فسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع بنهاية اليوم.

وفي بنك الإسكندرية سجل 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع.

وفي الإمارات دبي، سجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

أعلى سعر بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وعلى مستوى أعلى سعر، فقد تصدر مصرف أبو ظبي قائمة البنوك وسجل سعر الدولار لديه نحو 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

فى حين بنك البركة – مصر فى مركز الوصيف بعدما سجل 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيها للبيع.

بلومبرج تتوقع استمرار الجنيه فى الارتفاع

وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية فى تقرير سابق لها استمرار الجنيه في الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه، الذي كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضي، التي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد قال فى تصريحات مؤخرًا، إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.