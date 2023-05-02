تراجع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء2-5-2023

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة تفاوتا اليوم الثلاثاء 2 -5-2023 ،و تأرجح الباذنجان بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات والفلفل 12جنيها والطماطم 6.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه والكوسة والجزر 10 جنيهات ،وورق العنب 23 جنيها والبامية 40 جنيها والفاصوليا 23 جنيها والفلفل الألوان 32 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيها إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 5 جنيهات والخيار 3 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

وأكد التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والخيار 8 جنيهات علي الأقل .

و أشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيهاو البامية 40 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 60 جنيهاوالافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 جنيها.

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه .