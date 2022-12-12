تراجع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 12-12-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تراجعا اليوم الإثنين 12- 12- 2022 ،وتأرجحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبطاطس 10 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ،والخيار البلدي تراجع إلي 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات ، بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 6 جنيهات،والليمون 7 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 3.5 جنيه،والباذنجان 4 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الكابوتشا تراوح بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة ، والبروكلي 12 جنيها ،والقرنبيط 5 إلى 7 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 12 جنيها .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير جنيه ،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 10 جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والباذنجان الملون 10جنيهات،والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ،والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 16جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه إلى 12 جنيها ، البطاطس 10 جنيهات إلى 12جنيها ، والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيها،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها،والثوم 13 جنيها .

ونوه التجار أن سعر البرتقال اليوسفي تراوح بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه ،والجوافة 5 إلى 10 جنيهات،والرمان 12جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها ،والعنب البلدي 12.5 جنيه ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها ، والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 20 جنيها،والكمثرى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 16 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 35جنيها إلى 40 جنيها ، والعنب الكرمسون ب20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

ووكشف التجار أن سعر التين الابيض 12 إلى 15 جنيها،والتين البرشومي الأسود 12 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .