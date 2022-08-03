تراجع الخيار .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 3-8-2022

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 3- 8- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين جنيهين إلى 4 جنيهات ،والكوسة 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والخيار 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات والجزر 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،الباذنجان 5 جنيهات ، والفلفل 10 جنيهات ،و البطاطس 7 جنيهات في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلي 40 جنيها ، والفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ثلاث جنيهات ونصف، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 24 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس / الرومي من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 12 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 15 جنيها بدلا من 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيها ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها،و الكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15 جنيها والكمثرى 25 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها والبرقوق 35 جنيها ومانجو زبدية وسكري ب20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وذكر التجار أن سعر التين 12 جنيها ،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .