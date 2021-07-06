تراجع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء6-7-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6-7-2021 انخفاضا ،وتراوحت اسعار الطماطم بين جنيهين إلى 3جنيهات ونصف، في التجزئة ،وتراجع الخيار ، واستقرت الفاصوليا ،والفلفل، وسجل الباذنجان الرومي 3.5 الليمون والفلفل الالوان 10،والتفاح17 ، الجزر 6.5.

وأكد التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح بين 4إلي 7جنيهات بدلا من 3.5إلي8 جنيهات ، والخيار الصوب 8 جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والبامية من 10إلي 16جنيها،والبصل الأحمر،والذهبي 4جنيهات ،والكوسة 8جنيهات .

اسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البصل الأبيض بجنيهين للكيلو ،والبطاطس من 5إلي 7.5جنيه ،والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 5جنيهات إلى8،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .

وأفاد التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح بين 10جنيهات إلى 20جنيها،الفلفل الألوان 8إلي 16 جنيها ،الفاصوليا 6.5 جنيه،ورق العنب15إلي 20جنيها.

وأشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي 4جنيهات ،والبصل الأحمر،والابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.

وكشف التجار أن الجزر ب 6.5جنيه للكيلو ،والفلفل الرومي8جنيهات،والفلفل الحامي من 5إلي 8،والكرنب 6إلي9جنيهات للواحدة .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأبيض4جنيهات ،والباذنجان الملون 4جنيهات،والباذنجان العروس الأسود4جنيهات ،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان / البامية :10جنيهات

البصل :4جنيهات

الطماطم :2.5جنيه

البطاطس :7.5جنيه

الثوم :25جنيه

الكوسة :7جنيهات

الفاصوليا:6.5جنيه

الباذنجان الابيض: 4جنيهات

الباذنجان الرومي: 3.5جنيه

الليمون: 10إلي20جنيها

الفلفل الرومي: 5جنيهات

الفلفل الحامي: 5جنيهات

ملوخية بلدى:6جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الاحمر / الاخضر: 10جنيهات

الكنتالوب:5جنيهات

البرقوق:30جنيها

البرتقال الصيفي:6.5جنيه

التفاح المستورد :30إلي 40جنيها

الخوخ :25جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :20جنيها للواحدة

التفاح البلدي :17.5جنيها

المانجو :10إلي 25جنيها

اسعار الخضروات في سوق العبور

و تذبذبت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم ، وتراوح قفص الطماطم وزن 18كجم من 25جنيهاإلي 35جنيها،والكيلو 125قرشا إلى200قرش،والبطاطس من 250قرشا إلى375قرشا.

وسجل سعر الخيار بين 2إلى 4جنيهات ،والجزر “بدون عرش” من225قرشا إلى 300قرش،والباذنجان الرومي من 150قرشاإلى200قرش،والباذنجان العروس من 200قرش إلى250قرشا.

تراوح سعر القلقاس 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 9إلي 16جنيها ،الفاصوليا 4جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 2إلي 3جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 4جنيهات.