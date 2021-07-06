تراجع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء6-7-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6-7-2021 انخفاضا ،وتراوحت اسعار الطماطم بين جنيهين إلى 3جنيهات ونصف، في التجزئة ،وتراجع الخيار ، واستقرت الفاصوليا ،والفلفل، وسجل الباذنجان الرومي 3.5 الليمون والفلفل الالوان 10،والتفاح17 ، الجزر 6.5.
وأكد التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح بين 4إلي 7جنيهات بدلا من 3.5إلي8 جنيهات ، والخيار الصوب 8 جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والبامية من 10إلي 16جنيها،والبصل الأحمر،والذهبي 4جنيهات ،والكوسة 8جنيهات .
اسعار الخضروات
وأوضح التجار أن سعر البصل الأبيض بجنيهين للكيلو ،والبطاطس من 5إلي 7.5جنيه ،والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 5جنيهات إلى8،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .
وأفاد التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح بين 10جنيهات إلى 20جنيها،الفلفل الألوان 8إلي 16 جنيها ،الفاصوليا 6.5 جنيه،ورق العنب15إلي 20جنيها.
وأشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي 4جنيهات ،والبصل الأحمر،والابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.
وكشف التجار أن الجزر ب 6.5جنيه للكيلو ،والفلفل الرومي8جنيهات،والفلفل الحامي من 5إلي 8،والكرنب 6إلي9جنيهات للواحدة .
وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأبيض4جنيهات ،والباذنجان الملون 4جنيهات،والباذنجان العروس الأسود4جنيهات ،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.
اسعار الخضروات والفاكهة
الفلفل الالوان / البامية :10جنيهات
البصل :4جنيهات
الطماطم :2.5جنيه
البطاطس :7.5جنيه
الثوم :25جنيه
الكوسة :7جنيهات
الفاصوليا:6.5جنيه
الباذنجان الابيض: 4جنيهات
الباذنجان الرومي: 3.5جنيه
الليمون: 10إلي20جنيها
الفلفل الرومي: 5جنيهات
الفلفل الحامي: 5جنيهات
ملوخية بلدى:6جنيهات
كرنب: 8جنيهات للواحدة
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 3.5جنيه للواحدة
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: نصف جنيه
العنب الاحمر / الاخضر: 10جنيهات
الكنتالوب:5جنيهات
البرقوق:30جنيها
البرتقال الصيفي:6.5جنيه
التفاح المستورد :30إلي 40جنيها
الخوخ :25جنيها
الكمثري :40جنيها
الافوكادو :40جنيها
البطيخ :20جنيها للواحدة
التفاح البلدي :17.5جنيها
المانجو :10إلي 25جنيها
اسعار الخضروات في سوق العبور
و تذبذبت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم ، وتراوح قفص الطماطم وزن 18كجم من 25جنيهاإلي 35جنيها،والكيلو 125قرشا إلى200قرش،والبطاطس من 250قرشا إلى375قرشا.
وسجل سعر الخيار بين 2إلى 4جنيهات ،والجزر “بدون عرش” من225قرشا إلى 300قرش،والباذنجان الرومي من 150قرشاإلى200قرش،والباذنجان العروس من 200قرش إلى250قرشا.
تراوح سعر القلقاس 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 9إلي 16جنيها ،الفاصوليا 4جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 2إلي 3جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 4جنيهات.