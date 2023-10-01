تراجع الخامات.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 1-10-2023

تأرجحت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 1- 10-2023 ليتدرج الطن بين 18000 و18600جنيه لبادي التسمين للدواجن، وعلف الماشية 7000 جنيها إلي 16000 جنيه، وأعلاف البط 17800 جنيه، وأعلاف الأرانب 14000 جنيه وعلف دواجن إنتاج البيض 17000 جنيه، وأعلاف الرومي 20200 جنيه.

وأكد التجار بأن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف – 10900 جنيه بدلا من 11000 جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10000 جنيها،والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 11700 بدلا من 11800 جنيها والتركي 10000 جنيها، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأشار التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% سجل 22000 جنيه بدلا من 22500 جنيه للطن للأنواع المحلية، و”بروتين 46% ” سجل 23000 جنيه بدلا من 23500 جنيه، والمستورد 23000 وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه، والجلوتوفيد 8000 جنيه بدلا من 8100 جنيه،والردة 8100 بدلا من 7600 جنيه، وكسب بذرة القطن 17000 جنيه.

وألمح التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين “بروتين 60%”سجل 34500 جنيها بدلا من 35500 جنيه للطن للمحلي, ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 10000 جنيه، وكسر الصويا 13000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 10900 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 11200، والذرة العويجة والرفيعة 11500.

وأشار التجار إلى أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

وأفاد التجار أن هذه الأسعار شهدت انخفاضات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تراجع أسعار الأعلاف بالبورصات العالمية، ووصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 17000 جنيه و21000 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وأشار التجار إلي أن أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.