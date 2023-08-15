تراجع الجيلوتين 1000 جنيه للطن.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

عاودت أسعار أعلاف الدواجن والخامات الصعود اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 وتأرجح الطن بين 20000 و 20500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وأعلاف المواشي 13000 جنيه و 14000 جنيه وأعلاف البط 17000 جنيه وعلف الأرانب 13000 جنيه وعلف دواجن إنتاج البيض 17000 جنيه وأعلاف الرومي 25000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13200 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار خامات الأعلاف

وألمح التجار إلي أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11700 بدلاً من 11500 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13900 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 26500 جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 27500 للمحلي وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9500 بدلا من 9850 جنيها والردة 8000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 بدلا من 48500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وأوضح السيد أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.