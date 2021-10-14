تراجع الجوافة.. اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس14-10-2021

شهدت أسعار الخضروات استقراراً وارتفعت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 14-10-2021 ، وسجلت الجوافة 5جنيهات بدلا من 6.5 جنيه أمس ،و الطماطم 7جنيهات، والخيار 5جنيهات، والموز 10إلي15 جنيها ،و الجزر والكوسة 8 جنيهات،والبطاطس 9 جنيهات ، البصل الاحمر 4الي 6.5جنيه، لدى باعة التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وافاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة سجلت 120 جنيها ،وبسوق أكتوبر 130جنيها للقفص بوزن 22كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 230 جنيها، في محافظات الصعيد.

و أوضح التجار أن رابطة الخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير بنصف جنيه للواحدة ، والملوخية جنيهين، والبامية 16 جنيها للكيلو،والفلفل الألوان 12 إلى 15 جنيها،والقثاء 3 إلى 7 جنيهات، والخيار 5 إلى 6جنيهات،والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وكشف التجار ان ورق العنب بـ 46جنيها ، والفلفل الحار الأحمر ، الشطة 11جنيها،والكوسة 8جنيهات ،والفلفل الألوان 12 جنيها ، والفاصوليا 10جنيهات ،البطاطس 8 إلى 9جنيهات، والفلفل الرومي 8جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

واوضح التجار أن الفلفل الحار أو الرومي يتراوح بين 10 إلى 11 جنيها، والباذنجان العروس 7جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 10 جنيهات ، والبامية 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

وافاد التجار إلى أن أسعار الجوافة تراوحت بين 3.5إلى 7جنيهات الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15جنيها، والموز المستورد 30جنيها، والبلح البرحي 35جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

والمح التجار إلى أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 8 جنيهات ،والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح السوري 16 جنيها، والتفاح الأحمر 16 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

واضاف التجار إلى أن سعر العنب الأسود 25 جنيها ، والعنب البلدي 6.5 جنيه، والعنب الأحمر 25جنيها، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 15 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إلى أن سعر المانجو تراوح بين 20 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب الجودة -والمانجو الفص 70 جنيها ، والعويسي من 30 إلى 35 والنعومي 35جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو الفونسو 40 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 20جنيها ، والخوخ البلدي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدى 10 ، والبطيخ 20 إلى 25 جنيها للواحدة ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات.