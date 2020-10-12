تراجع التين والرمان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 12-10-2020

ارتفعت أسعار الخضروات وانخفضت الفاكهة ببورصة الأسواق اليوم الإثنين 12-10-2020، حيث سجلت أسعار الموز 10 جنيهات بدلا من 12 والتين 7.5 مقابل 10 أمس، الطماطم تراوحت بين 3.5 إلي 5 جنيهات، والكوسة من 9 إلي 10 جنيهات مقابل 8 .

ولفت التجار إلي أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة 90 جنيها لوزن 18 كيلو، والبطاطس من 3.5 إلي 5 جنيهات في أسواق التجزئة، والخيار الصوب والفلفل الرومي 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها، والخوخ 30 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر البصل الأحمر 7 والبصل الذهبي 7 جنيهات أيضا، والكرنب 8 إلى 10 جنيهات للواحدة والفلفل الحامي من 6 إلي 7 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود /الأبيض /الملون 5 جنيهات، والخيار البلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات، ورق العنب 30 جنيها والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الرومي 4.

وأفاد التجار أن الفاصوليا تراوحت بين 15 إلي 20 جنيها، والبامية من 15 إلي 20 جنيها للكيلو والثوم الأبيض ارتفع إلى 34 جنيها، والثوم الأحمر 36 والملوخية من جنيه للحزمة إلى جنيه ونصف، والليمون من 8 جنيهات للكيلو إلي 10.

وذكر التجار أن الموز البلدي تراوح بين 7.5 إلى 10 جنيه للكيلو والبلح الأسود 8 جنيهات، المانجو الزبدية 20، والمانجو الفص 50 جنيها، والمانحو العويسي 40 والتفاح المستورد الأحمر /الأخضر 25 جنيها، والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 25.

وأشار التجار إلى أن سعر البرقوق الأسود سجل 20 جنيها، والعنب البلدي من 5 إلى 6.5 والكنتالوب من 5 إلى 10 جنيهات، والجوافة الجبلي من 6.5 إلى 8، الرمان 5 جنيهات والمانجو نعومي من 20 إلي 30، والبرتقال أبو سرة 7.5 جنيه، والعنب البناتي 15 إلي 20، والكمثري 20 جنيها، والجوافة 6.5 والرمان من 3.5 إلى 6.5، طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب: 30 جنيها

باذنجان عروس :5 جنيهات

باذنجان رومي: 4 جنيهات

باذنجان المخدد : 5 جنيهات

لليمون: 8 جنيهات

فلفل رومي : 8 جنيهات

فلفل ألوان : 20 جنيها

بامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيها

موز بلدي :10 جنيهات

العنب البناتي الأحمر :20 جنيها

العنب البلدي: 5 جنيهات

البرقوق:20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 25 جنيهًا

التفاح السكرى الأحمر: 25 جنيهًا

بلح برحي : 25 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 8 جنيهات