تراجع التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات بنحو 41.56% في 3 أشهر (جراف)

تراجع إجمالي القيمة الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 بنحو 41.56%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وسجلت التمويلات الممنوحة خلال الـ 3 أشهر 2.443 مليار جنيه مقابل 4.181 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

وأوضحت الرقابة المالية أن السبب في التراجع التمويلات الممنوحة كان ارتفاع سعر الفائدة من 9.75% في مارس 2022 إلى 19.75% فيى نهاية سبتمبر 2023.

حصص العملاء

وكشفت بيانات الرقابة المالية أن قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء العاديين ارتفعت بنسبة 27.5% إلى 861.4 مليون جنيه مقارنة بـ 675.6 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

فيما وجهت شركات التمويل العقاري نحو 12.5 مليون جنيه للعملاء من النوع “عميل صندوق” بتراجع 90.35% عن الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 129.9 مليون جنيه.

وحصدت المحافظ المشتراه تمويلات بقيمة 1.569 مليار جنيه بنسبة تراجع من 3.375 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022.

عدد المستثمرين وقيمة التمويل

سجل أعدد المستثمرين الجدد تراجعًا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 بنسبة 57.78% إلى 1245 مستثمر مقابل 2949 مستثمر في الفترة ذاتها من 2022.

شركات التمويل العقاري الجديدة

ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العاقري وإعادة التمويل إلى 19 شركة في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 16 شركة في ختام الشهر ذاته من 2022.

وأوضحت بيانات الرقابة المالية عن أن إجمالي قيمة رؤوس الأموال المصدرة للشركات ارتفعت إلى 3.308 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2023 مقابا 3.134 مليار جنيه في الشهر ذاته من 2022.

زيادة عدد خبرا ء التقييم العقاري

ارتفع عدد خبراء التقييم العقاري في نهاية الربع الثالث من 2023 بنسبة 2.7% إلى 190 خبيرًا مقابل 185 خبيرًا في الفترة ذاتها من 2022.