اقتصاد وأسواق

تراجع التفاح.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 13-2-2022

تذبذب أسعار الخضر والفواكه اليوم في أسواق التجزئة والجملة
الصاوي أحمد 11:12 ص, الأحد, 13 فبراير 22 11:12 ص, الأحد, 13 فبراير 22

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تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 13-2-2022 ، وتفاوتت الطماطم بين 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه، والتفاح المستورد من 10 إلى 20 جنيها، والخيار 12 جنيها ، والبطاطس 7 جنيهات ، والبصل 3.5 جنيه، والباذنجان 10 جنيهات ، لدى بائعي التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور من 90 إلى 120 جنيها، لوزن 20 كجم، والبصل جنيهين ، والخيار 6.5 جنيه، والجزر جنيهين، والفلفل 8 جنيهات، والليمون 7 جنيهات ، والبطاطس الجديدة 4 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات، والبقدونس،الكسبرة،الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 28 جنيها ، والخيار 12 جنيها، والباذنجان الرومي 10 جنيهات.

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أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها ، والفلفل الحار 18 جنيها، والكوسة 14 جنيها، والفلفل الألوان 28 جنيها ، والفاصوليا 14 جنيها، البطاطس الجديدة 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 14 جنيها، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت التجار إلى أن سعر الفلفل الحامي 18 جنيها ، والباذنجان العروس 14 جنيها والباذنجان الابيض أو الملون 12 جنيها، والجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 15 جنيها، والملوخية 12 جنيها للكيلو، والليمون 14 جنيها.

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وألمح التجار إلى أن سعر الجوافة 8.5 جنيه، والبطيخة 40 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر 10 إلى 20 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 20 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر الرمان 12 جنيها ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأسود 15 جنيها، والقشطة 45 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها، الموز المستورد 20 جنيها.

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وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 15 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80 جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

وقال التجار إن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 7 جنيهات واليوسفي 8 جنيهات والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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