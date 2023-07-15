تراجع التداولات يدفع البورصة إلى خانة التحركات العرضية الأسبوع الجاري

يتوقع خبراء سوق المال حركة عرضية للبورصة المصرية الأسبوع الجاري في نطاق 17100 و 17800 نقطة، في ظل ضعف التداولات مسجلة مستويات دون المتوسط.

ورجح الخبراء حركة قوية على أسهم قطاعى العقارات، والأسمدة نتيجة إعفاء الاتحاد الأوروبي صادرات الأسمدة المصرية من الرسوم الجمركية، وسماح الحكومة للأجانب بتملك العقارات داخل مصر دون التقيد بعدد محدود، كما رشحوا حزمة أسهم للشراء.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على تباين للمؤشرات، إذ سجل المؤشرالرئيسي “Egx30” صعودا بنسبة 1.4% مغلقا عند 17342 نقطة، بينما تراجع نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70 EWI” بحوالى 1.33% ليسجل 3428، والمؤشر الأوسع نطاقا “EGX100 EWI” بنحو 1.2% مغلقا عند 5084.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 36 مليار جنيه، ليغلق عند 1.168 تريليون، مقارنة مع 1.132 الأسبوع السابق.

وسجلت تداولات الأسبوع الماضي 15 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 82.55% منها بينما كان نصيب السندات 17.45%.

واتجه المستثمرون المحليون للشراء بقيمة 272.2 مليون جنيه، والأجانب والعرب للبيع بقيمة 251 مليونا، و21.2 مليون.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن “EGX30” سيتحرك في نطاق 17000-17600 نقطة الأسبوع الحالي، وأن السوق ستشهد تماسكا بأول جلستين أو ثلاث ، ويبدأ الضغط بعد ذلك، وسط صعود انتقائي لبعض الأسهم.

وأشار إلى أن المؤسسات المحلية تدعم السوق بقوة الفترة الراهنة عبر عمليات الشراء التي تقوم بها.

ووضع “عبدالقادر” مستهدفات حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي شملت الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند 9.10 جنيه، والسويدي إليكتريك 20.40 والمجموعة المالية هيرميس القابضة 19.90 وأبوقير للأسمدة 47.90 والصناعات الكيماوية المصرية- كيما 9.05 والبنك التجاري الدولي 51.

واقتنص سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على أكثر من ثلث الوزن النسبي لـ “EGX30” على 16.7% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي.

وبلغت التعاملات على السهم 1.144 مليار جنيه، عبر التعامل على 23.55 مليون ورقة مالية، بعد صعوده بنسبة 2.80% ليغلق عند 49.60.

وقالت دعاء زيدان خبيرة أسواق المال إن السوق تواجه حاليا مشكلة تتمثل في ضعف التداولات وتسجيلها مستويات أدنى من المتوسط، متوقعة تحرك “EGX30” في نطاق 17100 و 17800 جنيه.

ولفتت إلى أن السوق بحاجة ملحة إلى ضخ أموال جديدة في ظل التراجع الحاد للسيولة جراء موجة الاكتتابات التي شهدتها البورصة مؤخرا على أسهم بلتون المالية القابضة، وآراب ديري، وسبيد ميديكال، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وكوبر للاستثمار.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد قطاعات الأسمدة، والعقارات حركة قوية بالسوق الفترة المقبلة، نتيجة قرار الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية عن واردات الأسمدة المصرية، وسماح الحكومة المصرية بتملك الأجانب للعقارات دون حد أقصى.