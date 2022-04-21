تراجع البورصة يخيم على «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

تكبدت خسائر جماعية

تراجع البورصة يخيم على «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى
جهاد سالم

جهاد سالم

6:45 ص, الخميس, 21 أبريل 22

تكبدت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى تراجعات كبرى، لتعكس موجة الهبوط التى لحقت بمؤشرات البورصة، فيما استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على هبوط جماعى بواقع %3.8 لـEGX30، ليغلق عند مستوى 10679 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %6.75 ، مسجلًا 1776 نقطة، وكذلك الأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %6.2 عند مستوى 2703 نقاط.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %4.2 بما يعادل نحو 30 مليار جنيه، ليسجل 690.5 مليار الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 720.8 مليار الأسبوع السابق له.

«مصر الخير».. الناجى الوحيد فى «المتوازنة»

سيطر الهبوط الجماعى على وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، باستثناء صندوق مصر الخير؛ بعدما ارتفعت وثيقته بنحو طفيف %0.04 لتسجل 14.31 جنيه.

وتصدر صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» قائمة الصناديق الأقل هبوطًا، بنسبة تراجع %2.4 لتسجل وثيقته 249.34 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثانى بـ%2.45 وبقيمة 192.75 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى المركز الثالث بـنسبة %3.11 ليصل سعر وثيقته إلى 271.86 جنيه، تلاه “البنك الأهلى الأول” رابعًا بـنحو %3.15 لتسجل وثيقته 42.12 جنيه .

وخامسًا حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة %3.53 وبقيمة 194.53جنيه للوثيقة.

«الإسكندرية» الأدنى تأثراً بـ«الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 10/4/2022 الى 17/4/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 17 أبريلسعر الوثيقة في 10 أبريلنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك الاسكندرية100350.85358.98-2.2651
MID BANK 1100537.32551.82-2.6282
العربي الافريقي الدولي “شيلد”50177.75182.9-2.8163
بايونيرز “الرائد”10084.5887.04-2.8264
بنك مصر الثالث100640.75664.44-3.5655
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100122.76127.62-3.8086
بنك مصر الثاني66.6782.8286.16-3.8777
بنك تنمية الصادرات “الخبير”33.33119123.91-3.9638
البنك الأهلي الثالث100126.73131.99-3.9859
التجاري الدولي الثاني “استثمار”100188.07196.42-4.25110
البنك الأهلي الثاني10062.9765.77-4.25711
قناة السويس500464.9486.26-4.39312
قناة السويس “الاجيال”1013.69514.326-4.40313
مصر المستقبل1021.7522.76-4.43814
البنك الاهلي الخامس1010.6411.15-4.57415
المجموعة العربية المصرية للتأمين100296.08310.47-4.63516
بنك التعمير والاسكان “تعمير”100187.21196.46-4.70817
بنك الكويت الوطني “نماء”1015.26516.043-4.85218
بنك بلوم مصر100136.86144.18-5.07719
كريدي أجريكول الثاني100171.93181.18-5.10520
المصري الخليجي100244.16257.43-5.15521
بنك القاهرة10107.49113.63-5.40422
البنك الأهلي المتحد “الفا”1020.09921.252-5.42523
كريدي أجريكول مصر الأول100372.32393.74-5.44024
البنك الأهلي الكويتي100123.62130.98-5.61925
فاروس 110092.297.79-5.71626

انعكس الهبوط العنيف لمؤشرات البورصة الاسبوع الماضى على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الاسهم، لتتكبد تراجعات جماعية شديدة.

وتكبد صندوق بنك الإسكندرية أدنى نسبة انخفاض بـنحو %2.26 ليصل سعر وثيقته إلى 350.85 جنيه، تلاه صندوق بنك MID الأول بنسبة تراجع 2.62%، وبسعر 537.32 جنيه للوثيقة – ليحتل المركز الثانى بين الأقل هبوطا .

وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بتراجع %2.81 لتصل وثيقته إلى 177.75 جنيه، ثم بايونيرز «الرائد» رابعًا بـ%2.82 وبسعر 84.58 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك مصر الثالث بـ%3.56 ليصل سعر وثيقته إلى 640.75 جنيه .

«يومياتى» يقتنص صدارة «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 10/4/2022 الى 17/4/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 17 أبريلسعر الوثيقة في 10 أبريلنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك العربي النقدي “يوماتي”1034.83034.7620.1951
بنك مصر النقدي1054.79254.6870.1922
بنك بلوم مصر النقدي100364.95364.30.1783
ان اي كابيتال “سيولة”1011.15511.1350.1774
MID BANK 210001026.7331024.9180.1775
البنك الاهلي الكويتي النقدي1035.01834.9560.1776
بنك القاهرة النقدي الثاني1036.00135.9380.1777
البنك العربي الافريقي “جمان”100362.821362.1830.1768
بنك تنمية الصادرات “يومي”100447.308446.5230.1769
البنك الأهلي المتحد “ثروة”100294.597294.0820.17510
بنك EGB ثراء1022.80922.7700.17511
بنك التعمير والاسكان “موارد”1033.43833.3790.17412
أروب للتأمين100219.09218.710.17413
بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار”100455.61454.820.17414
كريدى أجريكول مصر الثالث10001027.031025.250.17415
بنك عودة النقدي1036.24136.1790.17316
البنك الأهلي المصري الرابع100281.134280.6490.17317
بنك الكويت الوطني “اشراق”1033.88533.8260.17318
بنك الاسكندرية النقدي1047.45747.3760.17219
البنك الزراعي المصري “حصاد”1033.98033.9220.17220
بنك المؤسسة المصرفية “مزايا”1036.69236.6290.17121
التجاري الدولي “أصول”100516.37515.490.17122
التجاري وفا بنك10001896.7771893.5510.17023
مصر للتأمين1022.58622.5480.17024
بنك SAIB النقدي1023.06623.0270.16825
بنك HSBC مصر100365.159364.5500.16726
بنك الإمارات الوطني “مزيد”10001421.261418.930.16427
بنك أبوظبي الوطني100255.342254.9870.13928
بنك الاستثمار العربي1012.47012.4580.09929
صناديق الدخل الثابت     
البنك الأهلي الثامن10001909.0411903.0970.3121
العربي الافريقي الدولي “جذور”1029.67729.6200.1932
البنك العقاري المصري العربي “المصري”100265.129264.6950.1643
التجاري الدولي “ثبات”100376.01375.860.0404
بنك القاهرة “الثابت”100276.01275.90.0405

كعادتها استكملت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر بتحركات البورصة- الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق البنك العربى النقدى «يومياتي» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.195 وبقيمة 34.83 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر النقدى بـ%0.192 وبقيمة 54.79 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك بلوم مصر – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.178 وبلغ سعر وثيقته 364.95 جنيه، ثم صندوق إن إى كابيتال «سيولة» رابعًا بارتفاع %0.177 وبقيمة 11.15 جنيه للوثيقة الواحدة، وجاء صندوق بنك MID الثانى خامسًا بنسبة ارتفاع %0.177 ، وبسعر 1026.73 جنيه للوثيقة.

«الأهلى الثامن» يتصدر «الدخل الثابت»

وواصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن أعلى نسبة صعود بـ%0.31 ليصل سعر وثيقته إلى 1909.04 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ%0.193 ليصل سعر وثيقته إلى 29.67 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصري» – ثالثًا – بـ%0.163 ليسجل 265.12 جنيه للوثيقة.

أفول «الإسلامية»

سيطر الهبوط العنيف على كل وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، بنسب تراوحت من %3.5 وحتى %6.5.

وتمكن صندوق نعيم مصر من تسجيل أقل نسبة تراجع بـ%3.55 ليصل سعر وثيقته إلى 132.06، تلاه صندوق بنك مصر الرابع بهبوط %3.7 وبقيمة 87.05 جنيه للوثيقة .

وفى المركز الثالث بين الأقل هبوطًا، جاء الصندوق المشترك لبنكى الاهلى – البركة «بشائر» بـ%4.24 ليصل سعر وثيقته إلى 80.12 جنيه، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بنسبة %4.95، فى المركز الرابع، وبلغ سعر وثيقته 104.47 جنيه .

وتذيل صندوق بنك البركة مصر قائمة الخمسة الأدنى تراجعًا بـ%4.97 لتسجل وثيقته 105.94 جنيه.

وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضي– بواقع %2.16 لصندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 91.51 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%3.15 ، لتصل إلى 140.56 جنيه.

وعلى صعيد موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.167 وبقيمة 281.14 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.15 مسجلا 126.46 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.142 ليصل سعر الوثيقة إلى 207.91 جنيه.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 10/4/2022 الى 17/4/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 17 أبريلسعر الوثيقة في 10 أبريلنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول     
بنك الشركة المصرفية العربية 2200121.410127.801-5.0011
بنك تنمية الصادرات “كنوز”100164.875173.835-5.1542
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100224.386224.0680.141
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
صندوق العربي الافريقي “جارد”1016.80716.821-0.091
بنك مصر التراكمى “صندوق العمر”100545.49547.58-0.382
الصناديق العملة الأجنبية     
مصر النقدي “ الدولار “10 دولار12.00912.0080.011
مصر النقدي “ اليورو “10 يورو11.03311.0330.0002

هبوط قوى لـ«تحديد الأصول» ومحدود لـ «حماية رأس المال»

فقدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول ما يزيد على %5 وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أقل نسبة هبوط بـ%5 وبسعر 121.4 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%5.15 لتسجل 164.87 جنيه للوثيقة.

وهبطت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» أقل نسبة تراجع بـ%0.09 لتصل إلى 16.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.38 لتصل إلى 545.49 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 224.38 جنيه

الصناديق المتوازنة من 10/4/2022 الى 17/4/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 17 أبريلسعر الوثيقة 10 أبريلنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
مصر الخير1014.31614.3110.041
بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة”100249.34255.48-2.402
بنك مصر الأول500192.75197.6-2.453
البنك الزراعي المصري “الماسي”100271.86280.6-3.114
البنك الأهلى الأول10042.1243.49-3.155
البنك التجاري الدولي “تكامل”100194.53201.64-3.536
بنك الاستثمار العربي “سندي”1013.06513.585-3.827
بنك الكويت الوطني “الميزان”100353.364367.948-3.968
الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 17 أبريلسعر الوثيقة في 10 أبريلنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
نعيم مصر100132.06136.93-3.5571
بنك مصر الرابع10087.0590.4-3.7062
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10080.1283.67-4.2433
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100104.47109.91-4.9504
بنك البركة مصر100105.94111.48-4.9705
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل”100134.685141.731-4.9716
بنك الاستثمار العربي “هلال”100206.689217.633-5.0287
البنك الزراعي المصري “الوفاق”1015.25416.118-5.3618
بنك الكويت الوطني “ الحياة “10018.07219.322-6.4689
الصناديق النقديه الاسلامية     
البنك المصرف المتحد “رخاء”100281.14280.670.1671
بنك البركة “البركات”100126.46126.270.1502
أبوظبي الإسلامي النقدي100207.912207.6180.1423
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
بنك البركة مصر “ المتوزان “10091.5193.53-2.1601
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100140.568145.145-3.1532
جهاد سالم

جهاد سالم

6:45 ص, الخميس, 21 أبريل 22