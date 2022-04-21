تكبدت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى تراجعات كبرى، لتعكس موجة الهبوط التى لحقت بمؤشرات البورصة، فيما استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على هبوط جماعى بواقع %3.8 لـEGX30، ليغلق عند مستوى 10679 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %6.75 ، مسجلًا 1776 نقطة، وكذلك الأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %6.2 عند مستوى 2703 نقاط.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %4.2 بما يعادل نحو 30 مليار جنيه، ليسجل 690.5 مليار الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 720.8 مليار الأسبوع السابق له.

«مصر الخير».. الناجى الوحيد فى «المتوازنة»

سيطر الهبوط الجماعى على وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، باستثناء صندوق مصر الخير؛ بعدما ارتفعت وثيقته بنحو طفيف %0.04 لتسجل 14.31 جنيه.

وتصدر صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» قائمة الصناديق الأقل هبوطًا، بنسبة تراجع %2.4 لتسجل وثيقته 249.34 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثانى بـ%2.45 وبقيمة 192.75 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى المركز الثالث بـنسبة %3.11 ليصل سعر وثيقته إلى 271.86 جنيه، تلاه “البنك الأهلى الأول” رابعًا بـنحو %3.15 لتسجل وثيقته 42.12 جنيه .

وخامسًا حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة %3.53 وبقيمة 194.53جنيه للوثيقة.

«الإسكندرية» الأدنى تأثراً بـ«الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 10/4/2022 الى 17/4/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 17 أبريل سعر الوثيقة في 10 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك الاسكندرية 100 350.85 358.98 -2.265 1 MID BANK 1 100 537.32 551.82 -2.628 2 العربي الافريقي الدولي “شيلد” 50 177.75 182.9 -2.816 3 بايونيرز “الرائد” 100 84.58 87.04 -2.826 4 بنك مصر الثالث 100 640.75 664.44 -3.565 5 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 122.76 127.62 -3.808 6 بنك مصر الثاني 66.67 82.82 86.16 -3.877 7 بنك تنمية الصادرات “الخبير” 33.33 119 123.91 -3.963 8 البنك الأهلي الثالث 100 126.73 131.99 -3.985 9 التجاري الدولي الثاني “استثمار” 100 188.07 196.42 -4.251 10 البنك الأهلي الثاني 100 62.97 65.77 -4.257 11 قناة السويس 500 464.9 486.26 -4.393 12 قناة السويس “الاجيال” 10 13.695 14.326 -4.403 13 مصر المستقبل 10 21.75 22.76 -4.438 14 البنك الاهلي الخامس 10 10.64 11.15 -4.574 15 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 296.08 310.47 -4.635 16 بنك التعمير والاسكان “تعمير” 100 187.21 196.46 -4.708 17 بنك الكويت الوطني “نماء” 10 15.265 16.043 -4.852 18 بنك بلوم مصر 100 136.86 144.18 -5.077 19 كريدي أجريكول الثاني 100 171.93 181.18 -5.105 20 المصري الخليجي 100 244.16 257.43 -5.155 21 بنك القاهرة 10 107.49 113.63 -5.404 22 البنك الأهلي المتحد “الفا” 10 20.099 21.252 -5.425 23 كريدي أجريكول مصر الأول 100 372.32 393.74 -5.440 24 البنك الأهلي الكويتي 100 123.62 130.98 -5.619 25 فاروس 1 100 92.2 97.79 -5.716 26

انعكس الهبوط العنيف لمؤشرات البورصة الاسبوع الماضى على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الاسهم، لتتكبد تراجعات جماعية شديدة.

وتكبد صندوق بنك الإسكندرية أدنى نسبة انخفاض بـنحو %2.26 ليصل سعر وثيقته إلى 350.85 جنيه، تلاه صندوق بنك MID الأول بنسبة تراجع 2.62%، وبسعر 537.32 جنيه للوثيقة – ليحتل المركز الثانى بين الأقل هبوطا .

وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بتراجع %2.81 لتصل وثيقته إلى 177.75 جنيه، ثم بايونيرز «الرائد» رابعًا بـ%2.82 وبسعر 84.58 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك مصر الثالث بـ%3.56 ليصل سعر وثيقته إلى 640.75 جنيه .

«يومياتى» يقتنص صدارة «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 10/4/2022 الى 17/4/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 17 أبريل سعر الوثيقة في 10 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك العربي النقدي “يوماتي” 10 34.830 34.762 0.195 1 بنك مصر النقدي 10 54.792 54.687 0.192 2 بنك بلوم مصر النقدي 100 364.95 364.3 0.178 3 ان اي كابيتال “سيولة” 10 11.155 11.135 0.177 4 MID BANK 2 1000 1026.733 1024.918 0.177 5 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 35.018 34.956 0.177 6 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 36.001 35.938 0.177 7 البنك العربي الافريقي “جمان” 100 362.821 362.183 0.176 8 بنك تنمية الصادرات “يومي” 100 447.308 446.523 0.176 9 البنك الأهلي المتحد “ثروة” 100 294.597 294.082 0.175 10 بنك EGB ثراء 10 22.809 22.770 0.175 11 بنك التعمير والاسكان “موارد” 10 33.438 33.379 0.174 12 أروب للتأمين 100 219.09 218.71 0.174 13 بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار” 100 455.61 454.82 0.174 14 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1027.03 1025.25 0.174 15 بنك عودة النقدي 10 36.241 36.179 0.173 16 البنك الأهلي المصري الرابع 100 281.134 280.649 0.173 17 بنك الكويت الوطني “اشراق” 10 33.885 33.826 0.173 18 بنك الاسكندرية النقدي 10 47.457 47.376 0.172 19 البنك الزراعي المصري “حصاد” 10 33.980 33.922 0.172 20 بنك المؤسسة المصرفية “مزايا” 10 36.692 36.629 0.171 21 التجاري الدولي “أصول” 100 516.37 515.49 0.171 22 التجاري وفا بنك 1000 1896.777 1893.551 0.170 23 مصر للتأمين 10 22.586 22.548 0.170 24 بنك SAIB النقدي 10 23.066 23.027 0.168 25 بنك HSBC مصر 100 365.159 364.550 0.167 26 بنك الإمارات الوطني “مزيد” 1000 1421.26 1418.93 0.164 27 بنك أبوظبي الوطني 100 255.342 254.987 0.139 28 بنك الاستثمار العربي 10 12.470 12.458 0.099 29 صناديق الدخل الثابت البنك الأهلي الثامن 1000 1909.041 1903.097 0.312 1 العربي الافريقي الدولي “جذور” 10 29.677 29.620 0.193 2 البنك العقاري المصري العربي “المصري” 100 265.129 264.695 0.164 3 التجاري الدولي “ثبات” 100 376.01 375.86 0.040 4 بنك القاهرة “الثابت” 100 276.01 275.9 0.040 5

كعادتها استكملت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر بتحركات البورصة- الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق البنك العربى النقدى «يومياتي» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.195 وبقيمة 34.83 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر النقدى بـ%0.192 وبقيمة 54.79 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك بلوم مصر – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.178 وبلغ سعر وثيقته 364.95 جنيه، ثم صندوق إن إى كابيتال «سيولة» رابعًا بارتفاع %0.177 وبقيمة 11.15 جنيه للوثيقة الواحدة، وجاء صندوق بنك MID الثانى خامسًا بنسبة ارتفاع %0.177 ، وبسعر 1026.73 جنيه للوثيقة.

«الأهلى الثامن» يتصدر «الدخل الثابت»

وواصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن أعلى نسبة صعود بـ%0.31 ليصل سعر وثيقته إلى 1909.04 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ%0.193 ليصل سعر وثيقته إلى 29.67 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصري» – ثالثًا – بـ%0.163 ليسجل 265.12 جنيه للوثيقة.

أفول «الإسلامية»

سيطر الهبوط العنيف على كل وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، بنسب تراوحت من %3.5 وحتى %6.5.

وتمكن صندوق نعيم مصر من تسجيل أقل نسبة تراجع بـ%3.55 ليصل سعر وثيقته إلى 132.06، تلاه صندوق بنك مصر الرابع بهبوط %3.7 وبقيمة 87.05 جنيه للوثيقة .

وفى المركز الثالث بين الأقل هبوطًا، جاء الصندوق المشترك لبنكى الاهلى – البركة «بشائر» بـ%4.24 ليصل سعر وثيقته إلى 80.12 جنيه، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بنسبة %4.95، فى المركز الرابع، وبلغ سعر وثيقته 104.47 جنيه .

وتذيل صندوق بنك البركة مصر قائمة الخمسة الأدنى تراجعًا بـ%4.97 لتسجل وثيقته 105.94 جنيه.

وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضي– بواقع %2.16 لصندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 91.51 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%3.15 ، لتصل إلى 140.56 جنيه.

وعلى صعيد موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.167 وبقيمة 281.14 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.15 مسجلا 126.46 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.142 ليصل سعر الوثيقة إلى 207.91 جنيه.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 10/4/2022 الى 17/4/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 17 أبريل سعر الوثيقة في 10 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 121.410 127.801 -5.001 1 بنك تنمية الصادرات “كنوز” 100 164.875 173.835 -5.154 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 224.386 224.068 0.14 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال صندوق العربي الافريقي “جارد” 10 16.807 16.821 -0.09 1 بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” 100 545.49 547.58 -0.38 2 الصناديق العملة الأجنبية مصر النقدي “ الدولار “ 10 دولار 12.009 12.008 0.01 1 مصر النقدي “ اليورو “ 10 يورو 11.033 11.033 0.000 2

هبوط قوى لـ«تحديد الأصول» ومحدود لـ «حماية رأس المال»

فقدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول ما يزيد على %5 وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أقل نسبة هبوط بـ%5 وبسعر 121.4 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%5.15 لتسجل 164.87 جنيه للوثيقة.

وهبطت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» أقل نسبة تراجع بـ%0.09 لتصل إلى 16.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.38 لتصل إلى 545.49 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 224.38 جنيه

الصناديق المتوازنة من 10/4/2022 الى 17/4/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 17 أبريل سعر الوثيقة 10 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى مصر الخير 10 14.316 14.311 0.04 1 بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة” 100 249.34 255.48 -2.40 2 بنك مصر الأول 500 192.75 197.6 -2.45 3 البنك الزراعي المصري “الماسي” 100 271.86 280.6 -3.11 4 البنك الأهلى الأول 100 42.12 43.49 -3.15 5 البنك التجاري الدولي “تكامل” 100 194.53 201.64 -3.53 6 بنك الاستثمار العربي “سندي” 10 13.065 13.585 -3.82 7 بنك الكويت الوطني “الميزان” 100 353.364 367.948 -3.96 8