تكبدت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى تراجعات كبرى، لتعكس موجة الهبوط التى لحقت بمؤشرات البورصة، فيما استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على هبوط جماعى بواقع %3.8 لـEGX30، ليغلق عند مستوى 10679 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %6.75 ، مسجلًا 1776 نقطة، وكذلك الأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %6.2 عند مستوى 2703 نقاط.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %4.2 بما يعادل نحو 30 مليار جنيه، ليسجل 690.5 مليار الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 720.8 مليار الأسبوع السابق له.
«مصر الخير».. الناجى الوحيد فى «المتوازنة»
سيطر الهبوط الجماعى على وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، باستثناء صندوق مصر الخير؛ بعدما ارتفعت وثيقته بنحو طفيف %0.04 لتسجل 14.31 جنيه.
وتصدر صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» قائمة الصناديق الأقل هبوطًا، بنسبة تراجع %2.4 لتسجل وثيقته 249.34 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثانى بـ%2.45 وبقيمة 192.75 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى المركز الثالث بـنسبة %3.11 ليصل سعر وثيقته إلى 271.86 جنيه، تلاه “البنك الأهلى الأول” رابعًا بـنحو %3.15 لتسجل وثيقته 42.12 جنيه .
وخامسًا حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة %3.53 وبقيمة 194.53جنيه للوثيقة.
«الإسكندرية» الأدنى تأثراً بـ«الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 10/4/2022 الى 17/4/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 17 أبريل
|سعر الوثيقة في 10 أبريل
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك الاسكندرية
|100
|350.85
|358.98
|-2.265
|1
|MID BANK 1
|100
|537.32
|551.82
|-2.628
|2
|العربي الافريقي الدولي “شيلد”
|50
|177.75
|182.9
|-2.816
|3
|بايونيرز “الرائد”
|100
|84.58
|87.04
|-2.826
|4
|بنك مصر الثالث
|100
|640.75
|664.44
|-3.565
|5
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|122.76
|127.62
|-3.808
|6
|بنك مصر الثاني
|66.67
|82.82
|86.16
|-3.877
|7
|بنك تنمية الصادرات “الخبير”
|33.33
|119
|123.91
|-3.963
|8
|البنك الأهلي الثالث
|100
|126.73
|131.99
|-3.985
|9
|التجاري الدولي الثاني “استثمار”
|100
|188.07
|196.42
|-4.251
|10
|البنك الأهلي الثاني
|100
|62.97
|65.77
|-4.257
|11
|قناة السويس
|500
|464.9
|486.26
|-4.393
|12
|قناة السويس “الاجيال”
|10
|13.695
|14.326
|-4.403
|13
|مصر المستقبل
|10
|21.75
|22.76
|-4.438
|14
|البنك الاهلي الخامس
|10
|10.64
|11.15
|-4.574
|15
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|296.08
|310.47
|-4.635
|16
|بنك التعمير والاسكان “تعمير”
|100
|187.21
|196.46
|-4.708
|17
|بنك الكويت الوطني “نماء”
|10
|15.265
|16.043
|-4.852
|18
|بنك بلوم مصر
|100
|136.86
|144.18
|-5.077
|19
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|171.93
|181.18
|-5.105
|20
|المصري الخليجي
|100
|244.16
|257.43
|-5.155
|21
|بنك القاهرة
|10
|107.49
|113.63
|-5.404
|22
|البنك الأهلي المتحد “الفا”
|10
|20.099
|21.252
|-5.425
|23
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|372.32
|393.74
|-5.440
|24
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|123.62
|130.98
|-5.619
|25
|فاروس 1
|100
|92.2
|97.79
|-5.716
|26
انعكس الهبوط العنيف لمؤشرات البورصة الاسبوع الماضى على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الاسهم، لتتكبد تراجعات جماعية شديدة.
وتكبد صندوق بنك الإسكندرية أدنى نسبة انخفاض بـنحو %2.26 ليصل سعر وثيقته إلى 350.85 جنيه، تلاه صندوق بنك MID الأول بنسبة تراجع 2.62%، وبسعر 537.32 جنيه للوثيقة – ليحتل المركز الثانى بين الأقل هبوطا .
وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بتراجع %2.81 لتصل وثيقته إلى 177.75 جنيه، ثم بايونيرز «الرائد» رابعًا بـ%2.82 وبسعر 84.58 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك مصر الثالث بـ%3.56 ليصل سعر وثيقته إلى 640.75 جنيه .
«يومياتى» يقتنص صدارة «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 10/4/2022 الى 17/4/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 17 أبريل
|سعر الوثيقة في 10 أبريل
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|البنك العربي النقدي “يوماتي”
|10
|34.830
|34.762
|0.195
|1
|بنك مصر النقدي
|10
|54.792
|54.687
|0.192
|2
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|364.95
|364.3
|0.178
|3
|ان اي كابيتال “سيولة”
|10
|11.155
|11.135
|0.177
|4
|MID BANK 2
|1000
|1026.733
|1024.918
|0.177
|5
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|35.018
|34.956
|0.177
|6
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|36.001
|35.938
|0.177
|7
|البنك العربي الافريقي “جمان”
|100
|362.821
|362.183
|0.176
|8
|بنك تنمية الصادرات “يومي”
|100
|447.308
|446.523
|0.176
|9
|البنك الأهلي المتحد “ثروة”
|100
|294.597
|294.082
|0.175
|10
|بنك EGB ثراء
|10
|22.809
|22.770
|0.175
|11
|بنك التعمير والاسكان “موارد”
|10
|33.438
|33.379
|0.174
|12
|أروب للتأمين
|100
|219.09
|218.71
|0.174
|13
|بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار”
|100
|455.61
|454.82
|0.174
|14
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1027.03
|1025.25
|0.174
|15
|بنك عودة النقدي
|10
|36.241
|36.179
|0.173
|16
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|281.134
|280.649
|0.173
|17
|بنك الكويت الوطني “اشراق”
|10
|33.885
|33.826
|0.173
|18
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|47.457
|47.376
|0.172
|19
|البنك الزراعي المصري “حصاد”
|10
|33.980
|33.922
|0.172
|20
|بنك المؤسسة المصرفية “مزايا”
|10
|36.692
|36.629
|0.171
|21
|التجاري الدولي “أصول”
|100
|516.37
|515.49
|0.171
|22
|التجاري وفا بنك
|1000
|1896.777
|1893.551
|0.170
|23
|مصر للتأمين
|10
|22.586
|22.548
|0.170
|24
|بنك SAIB النقدي
|10
|23.066
|23.027
|0.168
|25
|بنك HSBC مصر
|100
|365.159
|364.550
|0.167
|26
|بنك الإمارات الوطني “مزيد”
|1000
|1421.26
|1418.93
|0.164
|27
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|255.342
|254.987
|0.139
|28
|بنك الاستثمار العربي
|10
|12.470
|12.458
|0.099
|29
|صناديق الدخل الثابت
|البنك الأهلي الثامن
|1000
|1909.041
|1903.097
|0.312
|1
|العربي الافريقي الدولي “جذور”
|10
|29.677
|29.620
|0.193
|2
|البنك العقاري المصري العربي “المصري”
|100
|265.129
|264.695
|0.164
|3
|التجاري الدولي “ثبات”
|100
|376.01
|375.86
|0.040
|4
|بنك القاهرة “الثابت”
|100
|276.01
|275.9
|0.040
|5
كعادتها استكملت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر بتحركات البورصة- الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.
واقتنص صندوق البنك العربى النقدى «يومياتي» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.195 وبقيمة 34.83 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر النقدى بـ%0.192 وبقيمة 54.79 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك بلوم مصر – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.178 وبلغ سعر وثيقته 364.95 جنيه، ثم صندوق إن إى كابيتال «سيولة» رابعًا بارتفاع %0.177 وبقيمة 11.15 جنيه للوثيقة الواحدة، وجاء صندوق بنك MID الثانى خامسًا بنسبة ارتفاع %0.177 ، وبسعر 1026.73 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الثامن» يتصدر «الدخل الثابت»
وواصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن أعلى نسبة صعود بـ%0.31 ليصل سعر وثيقته إلى 1909.04 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ%0.193 ليصل سعر وثيقته إلى 29.67 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصري» – ثالثًا – بـ%0.163 ليسجل 265.12 جنيه للوثيقة.
أفول «الإسلامية»
سيطر الهبوط العنيف على كل وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، بنسب تراوحت من %3.5 وحتى %6.5.
وتمكن صندوق نعيم مصر من تسجيل أقل نسبة تراجع بـ%3.55 ليصل سعر وثيقته إلى 132.06، تلاه صندوق بنك مصر الرابع بهبوط %3.7 وبقيمة 87.05 جنيه للوثيقة .
وفى المركز الثالث بين الأقل هبوطًا، جاء الصندوق المشترك لبنكى الاهلى – البركة «بشائر» بـ%4.24 ليصل سعر وثيقته إلى 80.12 جنيه، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بنسبة %4.95، فى المركز الرابع، وبلغ سعر وثيقته 104.47 جنيه .
وتذيل صندوق بنك البركة مصر قائمة الخمسة الأدنى تراجعًا بـ%4.97 لتسجل وثيقته 105.94 جنيه.
وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضي– بواقع %2.16 لصندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 91.51 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%3.15 ، لتصل إلى 140.56 جنيه.
وعلى صعيد موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.167 وبقيمة 281.14 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.15 مسجلا 126.46 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.142 ليصل سعر الوثيقة إلى 207.91 جنيه.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 10/4/2022 الى 17/4/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 17 أبريل
|سعر الوثيقة في 10 أبريل
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|121.410
|127.801
|-5.001
|1
|بنك تنمية الصادرات “كنوز”
|100
|164.875
|173.835
|-5.154
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|224.386
|224.068
|0.14
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|صندوق العربي الافريقي “جارد”
|10
|16.807
|16.821
|-0.09
|1
|بنك مصر التراكمى “صندوق العمر”
|100
|545.49
|547.58
|-0.38
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|مصر النقدي “ الدولار “
|10 دولار
|12.009
|12.008
|0.01
|1
|مصر النقدي “ اليورو “
|10 يورو
|11.033
|11.033
|0.000
|2
هبوط قوى لـ«تحديد الأصول» ومحدود لـ «حماية رأس المال»
فقدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول ما يزيد على %5 وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أقل نسبة هبوط بـ%5 وبسعر 121.4 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%5.15 لتسجل 164.87 جنيه للوثيقة.
وهبطت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» أقل نسبة تراجع بـ%0.09 لتصل إلى 16.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.38 لتصل إلى 545.49 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 224.38 جنيه
الصناديق المتوازنة من 10/4/2022 الى 17/4/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 17 أبريل
|سعر الوثيقة 10 أبريل
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|مصر الخير
|10
|14.316
|14.311
|0.04
|1
|بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة”
|100
|249.34
|255.48
|-2.40
|2
|بنك مصر الأول
|500
|192.75
|197.6
|-2.45
|3
|البنك الزراعي المصري “الماسي”
|100
|271.86
|280.6
|-3.11
|4
|البنك الأهلى الأول
|100
|42.12
|43.49
|-3.15
|5
|البنك التجاري الدولي “تكامل”
|100
|194.53
|201.64
|-3.53
|6
|بنك الاستثمار العربي “سندي”
|10
|13.065
|13.585
|-3.82
|7
|بنك الكويت الوطني “الميزان”
|100
|353.364
|367.948
|-3.96
|8
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 17 أبريل
|سعر الوثيقة في 10 أبريل
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|نعيم مصر
|100
|132.06
|136.93
|-3.557
|1
|بنك مصر الرابع
|100
|87.05
|90.4
|-3.706
|2
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|80.12
|83.67
|-4.243
|3
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|104.47
|109.91
|-4.950
|4
|بنك البركة مصر
|100
|105.94
|111.48
|-4.970
|5
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل”
|100
|134.685
|141.731
|-4.971
|6
|بنك الاستثمار العربي “هلال”
|100
|206.689
|217.633
|-5.028
|7
|البنك الزراعي المصري “الوفاق”
|10
|15.254
|16.118
|-5.361
|8
|بنك الكويت الوطني “ الحياة “
|100
|18.072
|19.322
|-6.468
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|البنك المصرف المتحد “رخاء”
|100
|281.14
|280.67
|0.167
|1
|بنك البركة “البركات”
|100
|126.46
|126.27
|0.150
|2
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|207.912
|207.618
|0.142
|3
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|بنك البركة مصر “ المتوزان “
|100
|91.51
|93.53
|-2.160
|1
|صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)
|100
|140.568
|145.145
|-3.153
|2