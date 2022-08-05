تراجع البطالة في أمريكا الشهر الماضي لأدنى مستوى في 50 عامًا

انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.5%، حيث يماثل أدنى مستوى له في خمسة عقود، كما تسارع نمو الأجور متوسط ​​التقديرات في استطلاع بلومبرغ ليشير إلى زيادة في الوظائف بمقدار 250 ألفاً وبلوغ معدل البطالة 3.6%.

وأضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الوظائف في يوليو على نحو فاق التوقعات، ما يبرز الطلب القوى على العاملة الذي يحد من مخاوف الركود، ويشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة لتخفيض معدل التضخم.

تراجع البطالة في أمريكا

أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية قفزت 528 ألفاً الشهر الماضي، متجاوزة جميع التقديرات محققة أكبر زيادة في خمسة أشهر.تم تعديل التوظيف في شهر يونيو صعوداً إلى 398 ألفاً.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة

ورداً على هذه البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر “إس أند بي 500” وارتفع الدولار بشكل حاد.

يشير التقرير إلى ارتفاع شهية عدد من الصناعات على العمالة بالرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الانكماش الاقتصادي.

زادت الوظائف في قطاعات خدمات الإقامة والطعام والرعاية الصحية والخدمات المهنية والتجارية.

البيانات الصادرة قد تقدم مبرراً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة نهج السياسة النقدية التشددية على خلفية ارتفاع معدلات التضخم على مدار عقود.

أعلن رئيس الاحتياطي، جيروم باول الأسبوع الماضي عن احتمال أن يقوم المسؤولون برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة في اجتماعهم المقبل في سبتمبر ، اعتماداً على التضخم والبيانات الاقتصادية