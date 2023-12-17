تراجع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 17-12-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 17-12-2023 لتتأرجح الطماطم بين 6.5 جنيه و10 جنيهات والبطاطس تراجعت ما بين 12 و16 جنيها بدلا من 20 جنيها والخيار الصوب 20 جنيها والبصل من 25 و40 جنيها والكوسة 16 والفلفل الرومي 16 والجزر 10 جنيهات بدلا من 12 جنيها والبسلة 30 جنيها والباذنجان العروس 6.5 جنيه طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 20 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة والفاصوليا 16 جنيها والبامية 35 والبسلة 30 جنيها.

وأفاد التجار إن سعر البطاطا الحلوة 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والباذنجان المخدد 8 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيها و 40 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 8 جنيهات إلي 16 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 15 جنيها والبرقوق 60 جنيها والعنب الأحمر 35 جنيها والبرتقال أبو سرة 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15 جنيها واليوسفي 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين والفراولة 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأضاف التجار إن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها.

وأوضح التجار إلي أن البرتقال أبوسرة 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 40 جنيها والبلح 60 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيها والقشطة 80 جنيها للكيلو.