تراجع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24-11-2022

صعدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24 – 11- 2022 ، وسجلت الطماطم 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات ، والبطاطس 10 جنيهات و البصل ، والفاصوليا ،والخيار / الجزر 8 جنيهات و الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والبسلة 12 جنيهات إلى 16 جنيها ،والفلفل البلدي 10 جنيهات بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و أفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 80 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 8 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وأشار التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات للواحدة،والبروكلي 12 جنيها،والقرنبيط 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 6 جنيهات،والسبانخ 10جنيهات للكيلو ،والكرنب 12 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 12 جنيها ،الفاصوليا 8 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 جنيها ،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه ، والباذنجان الملون 6.5 جنيه ،والباذنجان العروس 6.5 جنيه ، والباذنجان الرومي 6.5 جنيهات ، والخيار الصوب 8 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات،والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 10 جنيهات،والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيهات،والجزر 6.5 جنيه علي الاقل ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 10 جنيهات،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 8 جنيهات،والجوافة 10 جنيهات ، والرمان 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،الموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والعنب الأحمر 20 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 17 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت من 20 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وأضاف التجار أن سعر التين الابيض 20 إلى 25 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها ،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .