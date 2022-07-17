تراجع البضائع المنقولة على خط بحرى السعودى بنسبة %50

تراجعت حجم البضائع العامة المنقولة على متن سفن خط بحرى السعودى، والمترددة على ميناء الإسكندرية بنسبة %50 خلال الفترة الماضية.

وكشف أشرف خليل، رئيس مجلس إدارة شركة إفجى مصر الوكيل الملاحى للخط بمصر، أن معدات البناء المستعملة التى كانت تمثل %80 من حجم البضائع الواردة على الخط لمصر توقفت، نتيجة الظروف التى يمر بها العالم بشكل عام.

وينطلق خط بحرى من موانئ أمريكية إلى إيطاليا، وتركيا ثم الإسكندرية، وجدة، بالإضافة إلى جبل علي، وأبو ظبى، والدمام، ومسقط، وشنغهاى.

وتوقع خليل أن يستمر التراجع حتى نهاية العام الحالى، ليشمل السيارات الواردة على خط نبتون الملاحي، وقطع غيار المركبات، والمهمات اللازمة لعمليات تجميع السيارات.

حققت هيئة ميناء الإسكندرية معدل تداول بلغ 5.25 مليون طن خلال فبراير الماضي، مقارنة بنحو 5.15 مليون خلال نفس الفترة الشهر من العام الماضى.

وتوزعت تلك البضائع خلال فبراير الماضى بين 489 ألف طن عامة تقليدية، و73 ألف طن بضائع ذات طبيعة خاصة، و548 ألف طن صب سائل.

بينما بلغ الصب الجاف «الحبوب» 1.9 مليون طن لتصل إجمالي البضائع غير المحواة 3 ملايين طن، بينما بلغ حجم بضائع الحاويات قرابة 2.2 مليون طن.