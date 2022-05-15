تراجع البصل والبطاطس.. أسعار الخضروات في سوق العبور 15-5-2022

هبطت أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد 15-5-2022 وتراوح سعر قفص الطماطم بين 80 جنيها إلى 170 جنيها بدلاً من 180 جنيها أمس ،وارتفعت الكوسة إلى 4 جنيهات بدلا من جنيهين ، الباذنجان جنيه واحد كما تراجعت أسعار البصل والبطاطس كما واصلت باقي الأصناف توازنها .

أسعار الخضروات في سوق الجملة

و أضاف التجار أن سعر الليمون يتراوح بين 10 إلى 14 جنيها بدلا من 15 أمس ،والليمون الشعيري جنيهين ،و البطاطس 300 قرشا إلى 375 قرشا بدلا من 4 جنيهات والبامية 22 إلى 35 جنيها ، والفلفل الرومى جنيهين إلى 250 قرشا، والفلفل الألوان 12 جنيها إلى 15جنيها والفلفل الأحمر الحار 13 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الحامى البلدي “اوميجا ” جنيه واحد إلى جنيهين ،والفلفل الحار “بسكرة ” 4 جنيهات ،والخيا جنيه ونصف ، إلى 3 جنيهات ، والكوسة 350 قرشا إلى 400 قرشا، والباذنجان الرومى من 75 قرش إلى 4 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن الباذنجان العروس تراوح من 100 قرشا إلى 300 قرشا ، والباذنجان الأبيض من جنيه إلى جنيهين ونصف، والباذنجان الملون 175 قرش إلى 200 قرشا ، والبصل الأحمر 125 قرشا إلى150 قرشا بدلا من 200 قرشا أمس .

ونوه التجار إلي أن سعر البصل الفتيل تراوح من 125 قرشا إلى جنيهين والبصل الذهبي 120 قرشا إلى 140 قرشا ،ورق العنب من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات .

ولفت التجار أن سعر البامية الحمراء 30 جنيها علي الاقل ،و الملوخية من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والفاصوليا من 6 جنيهات الي 6.5 جنيه ، والبسلة من 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الخضروات في سوق التجزئة مستقر وسجلت سعر الطماطم من 8 جنيهات إلى 15 جنيها ، والبطاطس 6.5 جنيه والفاصوليا 11 جنيها والبسلة 14 جنيها.

وتراوح سعر الخيار بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات ،والبصل الأحمر 3 جنيهات ونصف ، والباذنجان العروس 5جنيهات، والباذنجان الابيض 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وسجل سعر الجزر 5 جنيهات ،والملوخية 8 جنيهات للكيلو ،والبامية 40 جنيها والفلفل 5 جنيهات .

وارتفعت الكوسة إلى 8 جنيهات ،والقلقاس 7 جنيهات ،وحزمة الخضرة كالبقدونس والكزبرة والشبت والجرجير 50 قرشا .

واستقرت أسعار الفاكهة ، وبلغت أسعار التفاح الأحمر والأخضر 20 جنيها والكانتالوب 6جنيهات ونص ،والبرتقال 12جنيها، والخوخ 15 جنيها، والعنب المستورد 50 جنيها ، والبطيخ 40 جنيها إلي 75 جنيها للواحدة .