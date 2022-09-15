تراجع البصل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 15-9-2022

قفزت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 15- 9- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات ونصف إلى 5.5 جنيه والباذنجان سجل 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ، والزيتون 25 جنيها والفلفل12 جنيها ، والجزر من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،البصل 5 جنيهات ،بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 70 جنيها ،والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 9 جنيهات ،والكوسة 7 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 3.5جنيه،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 40 جنيها ،والفلفل الألوان 8 جنيهات إلي 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات، والباذنجان الملون ،العروس أو الرومي 6 جنيهات، والخيار 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 8.5 إلى 15 جنيها ،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 8 جنيهات إلى 20 جنيها ،والباذنجان الرومي 3.5 جنيه .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات إلى 12 جنيها ،والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها،والكمثرى 12جنيها إلى 15 جنيها، والرمان 8 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 25 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار أن سعر المانجو نعومي 25 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 6 جنيهات ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وقال التجار أن سعر التين الابيض 20جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها إلى 20 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .