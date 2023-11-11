تراجع البسلة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11-11-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 11-11-2023، وتفاوتت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات بدلا من 12 جنيهًا، والبصل 25 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات والخيار الصوب 8 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه، والفلفل والقلقاس والجزر 16 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيهًا و200 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 10 جنيهات، والبامية والبسلة 30 جنيهًا.

وأضاف التجار بأن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات ونصف ، والباذنجان المخدد 6 جنيهات، والخيار البلدي 8 جنيهات، والخيار الصوب 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البصل تراوح بين 23 إلى 26 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 14 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 16 جنيهًا، والليمون 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وأوضح التجار إن سعر الشمام 15 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 35 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 12 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات، والموز 17 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيهًا، والتفاح الأحمر 80 جنيهًا، والتفاح الأخضر 90 جنيهًا، و180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ 50 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الكاكا 15 جنيهًا، والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

وأفاد التجار أن سعر المانجو نعومي 35 جنيهًا، والفص 80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا، و45 جنيهًا، والبطيخ 80 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيهًا.

وقال التجار أن البرتقال أبوسرة 12 جنيهًا، والتين البرشومي 15و25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 50 جنيهًا، والبلح السمانى والأسود والرطب 20 جنيهًا.