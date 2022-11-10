تراجع البسلة .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 10-11-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 10 – 11- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه ، والجزر 6.5 جنيه والبسلة تراجعت إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات ،والباذنجان 8 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 جنيها ،والخيار 6 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيه،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه للواحدة ،والبروكلي 18 جنيها للكيلو ،والقرنبيط 15 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 8 جنيهات للواحدة ،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة .

وأضاف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،الفاصوليا 12جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات،والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار 6 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 6.6 جنيه ،والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان 6.5 جنيه، والجزر 6.5 جنيه ، والملوخية جنيهين ونصف ، والليمون 10 جنيهات ، والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والثوم 13 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 8 جنيهات ،والجوافة 7.5 جنيه ،والرمان 10 جنيهات ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها ، والعنب 8 جنيهات ونصف .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتفاح الأحمر 17 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 15 إلى 30 جنيها ، والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها ، والتفاح الأمريكي 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 35 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت 25 جنيها ، والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات،والشمام 12 جنيها، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة .

وقال التجار أن سعر التين الابيض 12 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .