تراجع البرقوق.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18-6-2022

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18- 6 – 2022 واستقرت أسعار الطماطم عند 5 جنيهات والبرقوق تراجع إلى 15 جنيها بدلا من 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات والخيار من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والكوسة 10 جنيهات، والبصل 4 جنيهات ، والبطاطس 5 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلى 80 جنيها ، والفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة أو الخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 11 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الفلفل البلدي 6 جنيهات ونصف ، والفلفل الحامي / بسكرة 16 جنيها، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب البناتي 20 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ، و الجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 30 جنيها ، والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

ونوه التجار إلي أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ، والعنب الأخضر من 10 جنيهات إلى 12 جنيها ، والمشمش 15 جنيها ، والجوافة 20 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها ، والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 30 جنيها ، والأفوكادو 20 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 15 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وألمح التجار بأن سعر العنب الأحمر المستورد 20 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي بـ 15 جنيها ، الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والشمام 8 جنيهات ، والبطيخ من 15 جنيها إلى 25 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه.