تراجع البرازيلي.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 9-7-2023

تباينت أسعار اللحوم في مصر بسبب تراجع المبيعات بعد انقضاء موسم عيد الأضحى اليوم الموافق الأحد 9-7-2023 وسجل كيلو المفروم البرازيلي 200 جنيه في السوق مقارنة مع 210 جنيهات مؤخرا، ومن الجدير بالذكر قيام وزارة الزراعة بالمشاركة في الإشراف على التضحية بآلاف الرؤوس من الأبقار والأغنام داخل مصر وأيضا في السعودية.

وأكد التجار أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 270 جنيها إلى 350 جنيها للكيلو -حسب المنطقة- بدلا من 280 جنيها لأقل سعر والضاني 260 إلى 420 جنيها بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة 210 جنيهات والكبدة المجمدة 110 جنيهات والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الكبدة الجملي 350 جنيها واللحوم الجملي والمفروم 260 جنيها إلى 320 جنيها واللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والسجق المستورد 100 جنيه والسجق البلدي 240 جنيها إلى 300 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 280 إلى 400 جنيه حسب الجودة.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تراوحت بين 135 إلى 137 جنيها و الجاموسي 115و 125 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في الأسواق

وذكر التجار أن سعر كيلو القائم لـ “الجاموسة اللحم” 175 جنيها ولـ ” البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

ونوه التجار إلى أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

ونوه التجار بأن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم في محال الجزارة : 270 جنيها إلي 350 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “أمان” : 230 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين : 195 جنيها

أسعار المفروم بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش : 180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي : 210 جنيهات

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380 و420 جنيها

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه