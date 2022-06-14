تراجع البامية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14-6-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الاستقرار اليوم الثلاثاء 14- 6 – 2022 مع كثرة المعروض ، وسجلت الطماطم 5جنيهات والكوسة تراجعت الي 6 جنيهات ،والخيار 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبصل 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 55 جنيها إلي 65 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة أو الخيار 3.5 جنيه ، والباذنجان جنيهين ،والقلقاس 3 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان 10 جنيهات إلى 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض من جنيهين إلى 6 جنيهات، والباذنجان الملون 5 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الحار البلدي 6 جنيهات، والفلفل الحامي /بسكرة 20 جنيها، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات ، البطاطس الجديدة 4 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 12 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ونصف ، و الجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 14 جنيها إلي 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 16 جنيها بدلا من 26 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ،والعنب الاخضر 12 جنيها ، والمشمش 15 جنيها ،و الجوافة 20 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر 12 جنيها ونصف ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات ،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 20 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها إلي 40 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وأشار التجار أن سعر العنب الأحمر المستورد 20 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والشمام 8 جنيهات ، والبطيخ من 10 جنيها إلى 25 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه .