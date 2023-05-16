تراجع البامية .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-5-2023

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة تباينها اليوم الثلاثاء 16-5-2023 وسجلت الطماطم 6.5 جنيه والبامية والفلفل الألوان 25 جنيها بدلا من 30 جنيها والكوسة 8 جنيهات والفلفل الرومي8 والخيار 10 جنيهات جنيهاو البطاطس 7.5 جنيه والجزر والباذنجان 8جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار إلي أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 5 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4.5 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 12جنيها والبطاطس 6.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 16 إلى 30 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الأبيض والعروس تراوح بين 8 ألي 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها .

و أضاف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 8 جنيهات والكوسة 6 إلى 10جنيهات و البطاطس 6.5 جنيه ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 40 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وأوضح التجار إلي أن سعر العنب الاحمر سجل 25 جنيها و البرتقال البلدي 7.5 جنيه والجوافة 12 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 ونصف جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

ونوه التجار إلي أن البرتقال البلدي تراوح بين 5 جنيه إلي 7.5 جنيه والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .