تراجع الباذنجان والخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة أول أيام عيد الفطر 13-5-2021

تعرضت أسعار الخضراوات لهبوط ملحوظ، اليوم الخميس​ 13-5-2021 الموافق أول أيام عيد الفطر في سوق العبور نظرًا لإغلاق معظم المتاجر الاستهلاكية. وأبرز الأصناف التي تراجعت هي الخيار والكوسة والطماطم والباذنجان الرومي، طبقًا لتجار.

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم سجل 25 جنيهًا مقابل 70 إلى 80 جنيهًا، والكوسة من جنيهين إلى 3 جنيهات، مقابل 9 جنيهات، والخيار جنيهين ونصف مقابل 7 جنيهات، وسجل الباذنجان الرومي 80 قرشًا إلى 100 جنيه، مقابل جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن سعر البصل المقور بجنيه وربع، والليمون من 20 إلى 25 جنيهًا، وكيلو الطماطم من 120 قرشًا، والبطاطس من 175 قرشًا إلى 350 قرشًا، وورق العنب من 5 إلى 7 جنيهات، والبامية 11 جنيهًا.

وذكر التجار أن الثوم الأحمر من 15 إلى 17 جنيهًا، والفلفل الرومي تراوح من جنيهين إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومي الجديد 4 جنيهات، والفلفل الحامي تراوح من 100 قرش إلى 200 قرش.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر الثوم الأبيض من 8 إلى 11 جنيهًا، والباذنجان الأسود “العروس” جنيه ونصف، والباذنجان الأبيض تراوح بين جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات، والباذنجان “الملون” جنيه ونصف الجنيه، والليمون “أضاليا” من 2 إلى 3 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر البسلة سجل من 4 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، والجزر “بعرشه” 100 قرش إلى 150 قرشًا للكيلو، والجزر “بدون عرش” جنيهين ونصف، والبصل من 200 قرش إلى 250 قرشًا، والبصل الأحمر 3 جنيهات، والبصل المقور جنيه وربع.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ونوه التجار بأن الفلفل الحامي العريض سجل سعره جنيهين ونصف، والشطة جنيهًا ونصف، والفلفل الفلاحي الرومي 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقلقاس من 4 إلى 4.5 جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر البطاطا تراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفلفل الألوان من 11 إلى 19 جنيهًا، والبطيخ من 6 إلى 20 جنيهًا للواحدة، والجوافة 12 جنيهًا، والكانتالوب بين6.5 و7.5 جنيه، والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 19 جنيهًا، والموز 7.5 جنيه إلى 8، والفراولة 4.5 جنيه.